Σε-κινούμενη-άμμο-βαδίζει-το-ΠΑΣΟΚ-στον-δρόμο-προς-το-συνέδριο

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης βαδίζει σε κινούμενη άμμο, αφού εκτός από τις χαμηλές δημοσκοπικές καταγραφές έχει να αντιμετωπίσει και την εσωστρέφεια στο δρόμο προς το συνέδριο του Μαρτίου, που όλα δείχνουν ότι θα είναι συγκρουσιακό.Τα στρατόπεδα ξεδιπλώνουν τη στρατηγική τους, ενώ δεν λείπουν και οι αιχμές. Πάντως, από πλευράς Χαριλάου Τρικούπη ξορκίζουν τα σενάρια που κυκλοφόρησαν περί διαγραφών στελεχών, αν και δεν κρύβουν την ενόχληση που υπάρχει για τις συνεχείς αναφορές του Χάρη Δούκα σε θέματα στρατηγικής, με πηγές κοντά στον δήμαρχο Αθηναίων να απαντούν ότι δεν φταίει ο αγγελιοφόρος για τα κακά μαντάτα.

Η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου έριξε καρφιά προς την πλατεία Κοτζιά, για το γεγονός ότι ο Χάρης Δούκας επιμένει σε ψήφισμα στο Συνέδριο για τον αποκλεισμό της συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, ένα δίλημμα που κατά τη Χαριλάου Τρικούπη δεν υφίσταται καθώς έχει απορριφθεί από την ηγεσία κατηγορηματικά.

«Tο ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση είναι αυτοκτονικό έστω να βάζει στην ατζέντα ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση η οποία είναι σήμερα το αντίπαλο δέος και την οποία θέλουμε να φύγει για να έχει πολιτική αλλαγή. Ο κύριος Δούκας εάν το κάνει για να δημιουργεί πρόβλημα, θα κριθεί και ο ίδιος και στο Συνέδριο και παντού» σημείωσε η Άννα Διαμαντοπούλου στο OPEN.

Είχε προηγηθεί παρέμβαση του Χάρη Δούκα και καμπανάκι από τον δήμαρχο ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει δεύτερη ευκαιρία.

«Έχουμε χρέος όλοι να παλέψουμε για να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα, δεν έχουμε δεύτερη ευκαιρία. Είπα ξεκάθαρα στα όργανα ότι όσοι ήταν αυτοί που χάραξαν στρατηγική πρέπει να σκεφτούν ένα διαφορετικό δρόμο. Το λέω καθαρά, έχουμε το συνέδριο και τίποτα άλλο. Πρέπει να πούμε ένα μεγάλο όχι στη συγκυβέρνηση και ένα μεγάλο ναι σε μια άλλη προσέγγιση, να πούμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε» ανέφερε μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Αθηναίων στην ηλεκτρονική έκδοση των «ΝΕΩΝ».

Το άτυπο πιγκ πογκ ανάμεσα στα δύο κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ είχε και άλλο επεισόδιο, με την Άννα Διαμαντοπούλου να κρούει τον κώδωνα για υπονόμευση του ΠΑΣΟΚ.

«Το να λες δεν αμφισβητείται και εν τω μεταξύ όλη η συζήτηση να γίνεται γύρω από την αμφισβήτηση είναι μια υπονόμευση η οποία είναι υπονόμευση του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι υπονόμευση απλά στον κ. Ανδρουλάκη» σημείωσε η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ στο OPEN, στέλνοντας μήνυμα με πολλούς αποδέκτες. Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του Χάρη Δούκα ότι θα συνεχίσει να καταθέτει τις απόψεις του στον δημόσιο διάλογο και η μπηχτή ότι αυτό δεν συνιστά εσωστρέφεια.

«Υπάρχουν άνθρωποι που χαράσσουν στρατηγικές και έχουμε και εμείς ευθύνη να προτείνουμε όταν υπάρχει λάθος. Δεν θελω να δημιουργώ καμιά συνθήκη εσωστρέφειας, δεν μου αρέσει η εσωστρέφεια, μου αρέσει να είμαι εποικοδομητικός» σημείωσε στα nea.gr ο δήμαρχος Αθηναίων.

Ο Παύλος Γερουλάνος από τη μεριά του επιμένει στην ανάγκη για έκρηξη δημοκρατίας στο κόμμα και για συχνότερη συνεδρίαση των οργάνων.

«Τι σημαίνει συλλογικότητα; Κοινή δουλειά, για κοινή γραμμή. Συχνές συνεδριάσεις των κεντρικών πολιτικών οργάνων για πραγματική συζήτηση σε όλα τα θέματα και υιοθέτηση από όλους κοινής στρατηγικής και τακτικής σε όλα τα βασικά πολιτικά ζητήματα που προκύπτουν ή θέλουμε εμείς να προκύψουν. Δεν μπορεί ο κόσμος να αλλάζει κάθε μέρα και εμείς να συνεδριάζουμε κάθε 2,5 μήνες» σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στα parapolitika.gr.

Πάντως, από το περιβάλλον του Παύλου Γερουλάνου ξεκαθαρίζουν ότι οι τοποθετήσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ εισφέρουν στον δημόσιο διάλογο και δηλώνουν ενοχλημένοι με το «τσουβάλιασμα» που όπως λένε επιχειρείται.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.