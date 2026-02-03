Close Menu
    Wednesday, February 4
    Στα Ιωάννινα ταξιδεύει η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα – Το πάνελ των ομιλητών

    Πολιτική 1 Min Read

    Το συνεδριακό κέντρο – Ξενοδοχείο Du Lac των Ιωαννίνων είναι ο επόμενος σταθμός της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα. Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου.

    Στο πάνελ, εκτός του στενού συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού Μιχάλη Καλογήρου, ξεχωρίζει ο επικεφαλής του Κόσμου και πρώην ευρωβουλευτής, Πέτρος Κόκκαλης και ο Γιώργος Μπουλμπασάκος που αποχώρησε πρόσφατα από το ΠΑΣΟΚ. 

    Για το αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:

    • Μιχάλης Καλογήρου, Δικηγόρος  – πρώην υπουργός 
    • Μαρία Κατσουλίδη, ηθοποιός, καθηγήτρια υποκριτικής
    • Δημήτρης Κιτσικόπουλος, ηλ. μηχανικός, συντονιστής ΚΟΙΝΣΕΠ Electra Energy 
    • Πέτρος Κόκκαλης, ευρωβουλευτής 2019-2024
    • Γεώργιος Μπουλμπασάκος, γιατρός – πρ. Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Ευαγγελισμού 

    Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

    Παρουσίαση – Συντονισμός: Αρης Ραβανός – Ολγα Στέφου

    Ωρα προσέλευσης: 11.30 – Ώρα έναρξης: 12:00

    - sofokleous10.gr

