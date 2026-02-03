Στις-αγορές-η-alpha-bank-με-7ετές-ομόλογο,-δυνατότητα-πρόωρης-ανάκλησης-σε-ακριβότερο-τίτλο

Close Menu
    Επιχειρήσεις 1 Min Read

    Σε νέα έκδοση ομολόγου senior preferred, διάρκειας 7 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στο 6ο έτος (7NC6) προχωρά η Alpha Bank.

    Η διάρκεια της έκδοσης ευθυγραμμίζεται με το προφίλ χρηματοδότησης της τράπεζας, ενισχύοντας τη στρατηγική διαφοροποίησης των πηγών άντλησης κεφαλαίων και την περαιτέρω βελτιστοποίηση της καμπύλης λήξεων.

    Ταυτόχρονα, η Alpha Bank δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους υφιστάμενου ομολόγου, ονομαστικής αξίας 450 εκατ. ευρώ και κουπονιού 7,5%, με ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο 2026, να το ρευστοποιήσουν νωρίτερα ή να το ανταλλάξουν με τη νέα έκδοση.

    Στη συναλλαγή συμμετέχουν ως συνδιοργανωτές οι Citi, Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, UBS και UniCredit.

