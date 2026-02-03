Συγχώνευση-μαμούθ-spacex–xai:-Αυτοκρατορία-$1,25-τρισ.-για-τον-Έλον-Μασκ

Ο Έλον Μασκ προχωρά σε μια από τις πιο φιλόδοξες κινήσεις της καριέρας του, συνδυάζοντας τη SpaceX με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI σε μια συμφωνία που αποτιμά τον νέο όμιλο στα $1,25 τρισ..

Η εξαγορά της xAI ανακοινώθηκε με δήλωση στην ιστοσελίδα της SpaceX, επιβεβαιώνοντας σχετικό ρεπορτάζ του -.

Σύμφωνα με πηγές με γνώση της συναλλαγής, η SpaceX αποτιμάται στα $1 τρισ. και η xAI στα $250 δισ., ενώ η συνολική αποτίμηση γνωστοποιήθηκε στους εργαζομένους με εσωτερικό σημείωμα. Η συμφωνία γίνεται εξ ολοκλήρου με ανταλλαγή μετοχών, με τις μετοχές του ενιαίου σχήματος να εκτιμάται ότι θα αποτιμώνται περί τα $526,59 η καθεμία.

«Κάθετη μηχανή καινοτομίας»

Στη δήλωσή της, η SpaceX αναφέρει ότι η απορρόφηση της xAI αποσκοπεί στη δημιουργία «της πιο φιλόδοξης, κάθετα ολοκληρωμένης μηχανής καινοτομίας στη Γη – και πέρα από αυτή», συνδυάζοντας AI, πυραύλους, δορυφορικό ίντερνετ, απευθείας επικοινωνίες σε κινητές συσκευές και πλατφόρμες πληροφόρησης σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα, η εταιρεία εξακολουθεί να σχεδιάζει δημόσια εγγραφή (IPO) εντός του έτους, με άντληση κεφαλαίων που θα μπορούσε να φθάσει έως και τα $50 δισ., σε ό,τι θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στην ιστορία.

Το στοίχημα των data centers στο διάστημα

Εξηγώντας το σκεπτικό της κίνησης, ο Μασκ υποστήριξε ότι ο φθηνότερος τρόπος εκτέλεσης υπολογισμών AI μέσα στα επόμενα δύο-τρία χρόνια θα είναι στο διάστημα. «Αυτή η αποδοτικότητα κόστους θα επιτρέψει την εκπαίδευση μοντέλων και την επεξεργασία δεδομένων σε πρωτοφανείς ταχύτητες και κλίμακες», σημείωσε, κάνοντας λόγο για επιτάχυνση ανακαλύψεων στη φυσική και την τεχνολογία.

Στο πλαίσιο αυτό, η SpaceX έχει αιτηθεί άδεια για την εκτόξευση έως και ενός εκατομμυρίου δορυφόρων σε γήινη τροχιά, σύμφωνα με πρόσφατη κατάθεση.

Περαιτέρω «δέσιμο» των επιχειρήσεων Μασκ

Η συμφωνία βαθαίνει την αλληλεξάρτηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Μασκ. Το 2022 απέκτησε το Twitter, το μετονόμασε σε X και στη συνέχεια το συγχώνευσε με την xAI σε συμφωνία $33 δισ.. Η xAI –που αναπτύσσει και το chatbot Grok– καίει περίπου $1 δισ. τον μήνα, με στόχο τη «βαθύτερη κατανόηση του σύμπαντος».

Η συγχώνευση με τη SpaceX συγκεντρώνει κεφάλαια, ταλέντο και υπολογιστική ισχύ, θολώνοντας τα όρια μεταξύ των εταιρειών του Μασκ.

Η «ατμομηχανή» Starlink

Σε αντίθεση με άλλα εγχειρήματά του, η SpaceX θεωρείται το πιο σταθερό και επιτυχημένο στοίχημά του. Είναι η μόνη αμερικανική εταιρεία που μεταφέρει τακτικά αστροναύτες από και προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και βασικός πάροχος εκτοξεύσεων για τη NASA και το αμερικανικό Πεντάγωνο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η εκρηκτική ανάπτυξη των εσόδων από το Starlink, με περισσότερους από 9.000 δορυφόρους σε τροχιά, που πλέον ξεπερνούν τις πωλήσεις εκτοξεύσεων και μπορούν να αποτελέσουν κρίσιμη πηγή χρηματοδότησης για την κεφαλαιουχικά απαιτητική xAI.

Μικρό «στραβοπάτημα» στον Falcon 9

Λίγο μετά την ανακοίνωση, η SpaceX γνωστοποίησε ότι ένας Falcon 9 αντιμετώπισε απροσδιόριστο ζήτημα μετά την επιτυχή ανάπτυξη παρτίδας δορυφόρων Starlink. Αν και οι δορυφόροι τοποθετήθηκαν κανονικά, σημειώθηκε πρόβλημα πριν από την προγραμματισμένη έξοδο του οχήματος από την τροχιά. Πρόκειται για σπάνιο συμβάν, με την προηγούμενη εν πτήσει ανωμαλία να καταγράφεται το 2024.

Οι ομάδες της εταιρείας, όπως ανέφερε σε ανακοίνωση, «εξετάζουν τα δεδομένα για τον εντοπισμό της αιτίας και τις διορθωτικές ενέργειες πριν από την επιστροφή στις πτήσεις».

Με τη συγχώνευση SpaceX–xAI, ο Μασκ ανεβάζει τον πήχη τόσο για την τεχνητή νοημοσύνη όσο και για τη διαστημική οικονομία, επιχειρώντας να χρηματοδοτήσει τις πιο ακριβές φιλοδοξίες του με ένα ενιαίο, κολοσσιαίο οικοσύστημα.