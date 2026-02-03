Συνάντηση Δένδια – Χέγκσεθ στο υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ για εξοπλιστικά και αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ελλάδα

Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται από χθες Δευτέρα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος σήμερα Τρίτη θα συναντηθεί με τον υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ. Ακολούθως, θα έχει συνάντηση με τον υφυπουργό Πολέμου των ΗΠΑ, αρμόδιο για θέματα αμυντικής πολιτικής, Έλμπριτζ Κόλμπι.

Τα θέματα τα οποία αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση του ΥΕΘΑ Ν. Δένδια με τον Υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ και τον Υφυπουργό Πολέμου, αρμόδιο για θέματα αμυντικής πολιτικής είναι:

1. Στρατηγική αμυντική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ

2. Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας – ΗΠΑ στον τομέα Άμυνας και Aσφάλειας.

3. Προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή (Μέση Ανατολή, Μαύρη Θάλασσα, Ερυθρά Θάλασσα, Βορεια Αφρική)

4. Συνεργασία σχετικά με την αμυντική καινοτομία, τα εξοπλιστικά προγράμματα και τη μεταρρύθμιση στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Χθες, κατά την τοποθέτησή του σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο πλαίσιο του Φόρουμ των Δελφών στην Ουάσιγκτον, ο υπουργός εστίασε στον στρατηγικό χαρακτήρα της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο κ. Δένδιας αφίχθη στην αμερικανική πρωτεύουσα τη Δευτέρα το απόγευμα, όπου πραγματοποιεί σειρά πολιτικών επαφών, με αφορμή τη συμμετοχή του στις εργασίες του συνεδρίου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τη διευθύνουσα σύμβουλο του Chicago Council on Global Affairs, Λέσλι Βιντζαμούρι, ο υπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, καθώς και στις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Ακολούθως, πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις με τον εκτελεστικό διευθυντή της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής (AJC), Τεντ Ντόιτς, τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνο Κόμπο, καθώς και με τον πρόεδρο του Εβραϊκού Ινστιτούτου για την Εθνική Ασφάλεια της Αμερικής (JINSA).

Συνάντηση με τον εκτελεστικό διευθυντή του American Israel Public Affairs Committee

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, είχε, σήμερα, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, συνάντηση με τον εκτελεστικό διευθυντή του American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) Arne Christenson και μέλη του διοικητικού συμβουλίου τού AIPAC.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της AIPAC, στην Ουάσιγκτον.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι συζήτησαν «για τις προκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».