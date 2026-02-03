Close Menu
    Tuesday, February 3
    ΣΥΡΙΖΑ: Σιωπή για τα σκάνδαλα, υπεκφυγές για τις ευθύνες, αλαζονεία και κυνισμός

    Πολιτική 1 Min Read

    «Μοναδικός στόχος του κ. Μητσοτάκη, είναι να εμφανιστεί άμεμπτος για το φαγοπότι στις επιδοτήσεις που ενορχήστρωναν κομματικά στελέχη του»

