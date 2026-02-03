Σφοδρή-κριτική-ΠΑΣΟΚ-στον-Μητσοτάκη:-Βάφτισε-ρήξη-με-τις-παθογένειες-το-πάρτι-μαύρου-χρήματος-στον-ΟΠΕΚΕΠΕ

Σφοδρή κριτική στη συνέντευξη του πρωθυπουργού στον ΣΚΑΪ ασκεί το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επιχείρησε να εμφανίσει ως «ρήξη με τις παθογένειες» υποθέσεις που, όπως αναφέρει, συνδέονται με «πάρτι μαύρου χρήματος και διασπάθιση κοινοτικών πόρων» στον ΟΠΕΚΕΠΕ από «γαλάζια» στελέχη.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο πρωθυπουργός μίλησε για αποκατάσταση της αξιοπιστίας των θεσμών «με ήρεμη αυτοπεποίθηση», την ίδια στιγμή που, όπως υποστηρίζεται στην ανακοίνωση, έχει εργαλειοποιήσει συστηματικά το άρθρο 86 για να εμποδίσει τη Δικαιοσύνη να ερευνήσει υπουργούς του και έχει προχωρήσει σε πρωτοφανείς κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνει ότι ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να απευθυνθεί στους κεντρώους ψηφοφόρους χωρίς, ωστόσο, μεταρρυθμιστικό αφήγημα, χωρίς συγκεκριμένες λύσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας και χωρίς αυτοκριτική για φαινόμενα διαφθοράς, πελατειακών πρακτικών και απαξίωσης των θεσμών, τα οποία – όπως αναφέρει – χαρακτηρίζουν τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Τέλος, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι μια τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας θα ισοδυναμούσε με συνέχιση των ανισοτήτων, αποδυνάμωση των θεσμών, σκάνδαλα, αναξιοκρατία και αδιαφάνεια, τονίζοντας ότι «ο ελληνικός λαός αξίζει καλύτερα και θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

Με «ήρεμη αυτοπεποίθηση» -όπως επισήμαναν με διαρροές οι συνεργάτες του- ο Πρωθυπουργός βάφτισε ως «ρήξη με τις παθογένειες» το πάρτι μαύρου χρήματος και διασπάθισης κοινοτικών πόρων των «γαλάζιων» στελεχών στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μίλησε για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας των θεσμών, με την «ήρεμη αυτοπεποίθηση» ενός Πρωθυπουργού που εργαλειοποίησε συστηματικά το άρθρο 86 για να εμποδίσει τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους υπουργούς του σε αλλεπάλληλες δικογραφίες και σκηνοθέτησε πρωτοφανείς διαδικασίες στη Βουλή.

Ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε απόψε να πείσει τους κεντρώους ψηφοφόρους χωρίς όμως μεταρρυθμιστικό αφήγημα, χωρίς λύσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας και χωρίς ίχνος αυτοκριτικής για τη διαφθορά, τον πελατειασμό και την απαξίωση των θεσμών που χαρακτηρίζει τη διακυβέρνηση του.

Μια τρίτη κυβερνητική θητεία για τη Νέα Δημοκρατία ισοδυναμεί με συνέχιση των ανισοτήτων, αποδυνάμωση των θεσμών, σκάνδαλα, αναξιοκρατία και αδιαφάνεια. Ο ελληνικός λαός αξίζει καλύτερα και θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή

