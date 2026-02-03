Τουρισμός:-Ισχυρή-ζήτηση-για-ταξίδια-από-Ιρλανδία-προς-Ελλάδα

Το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον του ιρλανδικού κοινού για γνωστούς στη συγκεκριμένη αγορά ελληνικούς προορισμούς (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Κυκλάδες, Πελοπόννησο, Ρόδο, Κω, Ιόνια νησιά, Σκιάθος), αλλά και για νέους, ανερχόμενους και εναλλακτικούς, που μπορούν να συνδυαστούν με τις καθιερωμένες επιλογές και να προσφέρουν αυθεντικές και προσωποποιημένες ταξιδιωτικές εμπειρίες, επιβεβαιώθηκε στη διάρκεια της 35ης Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού Holiday World Show Dublin 2026, στο Δουβλίνο, από 23 έως 25 Ιανουαρίου, με τη συμμετοχή του ΕΟΤ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και της ΥΠΑ, η Ιρλανδία παρουσιάζει δυναμική ενίσχυση της εισερχόμενης τουριστικής κίνησης προς την Ελλάδα, καθώς για το 2025 καταγράφηκαν 184.996 Ιρλανδοί ταξιδιώτες, συνολική αύξηση 37,4% σε σχέση με το 2024.

Ισχυρή δυναμική παρουσιάζει και η Αθήνα (+36% σε σχέση με το προηγούμενο έτος), ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο της ελληνικής πρωτεύουσας ως city break προορισμού και κόμβου διασύνδεσης με την υπόλοιπη Ελλάδα.

Για το 2026, η αεροπορική εταιρεία Aer Lingus θα συνεχίσει τις απευθείας πτήσεις της από το Δουβλίνο προς την Αθήνα, το Ηράκλειο, τη Σαντορίνη και την Κέρκυρα, έχοντας ωστόσο καταργήσει τη σύνδεση προς τα Χανιά.

Από την πλευρά της, η Ryanair διατηρεί εκτεταμένο δίκτυο απευθείας συνδέσεων, με πτήσεις από το Δουβλίνο προς την Αθήνα, τα Χανιά, την Κέρκυρα, την Κω, τη Ρόδο, τη Σαντορίνη, τη Ζάκυνθο και τη Θεσσαλονίκη, από το Κορκ προς τη Ρόδο και από το Σάνον προς την Κέρκυρα.

Επιπλέον, η Aegean Airlines συνεχίζει να προσφέρει απευθείας πτήσεις προς την Αθήνα, ενώ η TUI, παρά το γεγονός ότι διέκοψε το πτητικό της έργο από την Ιρλανδία, εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στην αγορά, προσφέροντας πακέτα διακοπών για τη χώρα μας σε συνδυασμό με τις πτήσεις της Ryanair και της Aer Lingus.

Προβολή της Ελλάδας ως πολυδιάστατου & ελκυστικού προορισμού

Το περίπτερο του ΕΟΤ στη Holiday World Show Dublin 2026 είχε και φέτος προνομιακή θέση κοντά στην κεντρική είσοδο της έκθεσης, προσελκύοντας το έντονο ενδιαφέρον των επισκεπτών, ενώ η συμμετοχή ως συνεκθετών των Περιφερειών Κρήτης και Κεντρικής Μακεδονίας, του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης (ΟΤΘ), του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής (ΤΟΧ) και για πρώτη φορά του δήμου Πόρου, ενδυνάμωσε περαιτέρω την εικόνα της Ελλάδας ως πολυδιάστατου και ελκυστικού προορισμού.

Στη διάρκεια της έκθεσης, πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός με δώρο ταξίδι αναψυχής στη Χαλκιδική, ο οποίος προσέλκυσε περίπου 600 συμμετοχές και συνέβαλε στην ενεργή αλληλεπίδραση των επισκεπτών με το ελληνικό περίπτερο, ενισχύοντας το θετικό αποτύπωμα της ελληνικής συμμετοχής.

Από αριστερά, οι Ελισάβετ Σιαρίδου (υπάλληλος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας), Κυριακή Ουδατζή (γενική διευθύντρια ΟΤΘ), Γ. Στυλιανόπουλος (πρέσβης της Ελλάδας στην Ιρλανδία), Ελένη Σκαρβέλη (προϊσταμένη Υπηρεσίας ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας), Μαρία Λαβδάκη (προϊσταμένη Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης), Αγγελική Τζίφα (αναπληρώτρια προϊσταμένη Υπηρεσίας ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας) και Γιώργος Μπρουτζάς (διευθυντής ΤΟΧ)

Ακόμα, ο ΕΟΤ διοργάνωσε ειδική εκδήλωση για δέκα Ιρλανδούς influencers, στοχεύοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της προβολής της Ελλάδας στην ιρλανδική αγορά. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για τη σύγχρονη τουριστική ταυτότητα της χώρας, καθώς και για τα θεματικά προϊόντα και τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρουν οι ελληνικοί προορισμοί.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες συζητήσεις για τις νέες ταξιδιωτικές τάσεις και τις δυνατότητες ανάπτυξης περιεχομένου υψηλής προστιθέμενης αξίας. Τον Μάιο του 2026, οι συγκεκριμένοι influencers πρόκειται να συμμετάσχουν σε ομαδικό fam trip στην Αθήνα και την Πελοπόννησο, με στόχο τη δημιουργία πολυθεματικού υλικού και ψηφιακού περιεχομένου στα social media.

Το περίπτερο της Ελλάδας επισκέφθηκαν οι πρέσβεις στην Ιρλανδία της Ελλάδας, Γιώργος Στυλιανόπουλος, της Κύπρου, Λούης Τηλεμάχου, και του Βελγίου, Nicolas Nihon.

Ο πρέσβης της Κύπρου στην Ιρλανδία, Λ. Τηλεμάχου (αριστερά), και ο πρέσβης της Ελλάδας στην Ιρλανδία, Γ. Στυλιανόπουλος (δεξιά), με την προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας, Ελένη Σκαρβέλη, στο ελληνικό περίπτερο

Η Holiday World Show Dublin 2026

Η Holiday World Show Dublin διοργανώνεται σε συνεργασία με την Ένωση Ιρλανδών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (Irish Travel Agents Association – ITAA) και αποτελεί την κορυφαία τουριστική έκθεση στην Ιρλανδία. Η φετινή διοργάνωση προσέλκυσε περισσότερους από 32.000 επισκέπτες, μεταξύ των οποίων 340 εκπροσώπους τοπικών ΜΜΕ και επαγγελματίες του τουρισμού.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η παρουσία προορισμών από ολόκληρο τον κόσμο, ενισχύοντας το διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης, ενώ από τους 453 εκθέτες που συμμετείχαν στη φετινή έκθεση, αρκετοί προορισμοί, όπως η Αυστραλία, τα Φίτζι, η Τζαμάικα, ο Άγιος Βικέντιος, η Κόστα Μπράβα, η Τσεχία και η Ζάμπια, έδωσαν το «παρόν» για πρώτη φορά, γεγονός που συνέβαλε στον περαιτέρω εμπλουτισμό του πολυπολιτισμικού και ανταγωνιστικού χαρακτήρα της έκθεσης.

Στο stand του δήμου Πόρου. Εικονίζονται, από αριστερά, οι Αγγελική Τζίφα (αναπλ. προϊσταμένη Υπηρεσίας ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας), Ελένη Σκαρβέλη (προϊσταμένη Υπηρεσίας ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας), Στάθης Αλεξόπουλος (μέλος της Τουριστικής Επιτροπής δήμου Πόρου), Γεωργία Παπαχρήστου (μέλος της Τουριστικής Επιτροπής δήμου Πόρου) και Cecile Geeurickx-Κουβαρά (μέλος της Τουριστικής Επιτροπής δήμου Πόρου)

Σύμφωνα με στοιχεία της ΙΤΑΑ, το 2026 έχει ξεκινήσει ιδιαίτερα δυναμικά για τον ιρλανδικό τουριστικό κλάδο. Στις ανερχόμενες τάσεις συγκαταλέγονται τα διαγενεακά ταξίδια (3G), καθώς και η αυξανόμενη ζήτηση από μεμονωμένους ταξιδιώτες για περισσότερες επιλογές διακοπών, από ανεξάρτητα ταξίδια έως πλήρως οργανωμένες εκδρομές.

Ταυτόχρονα, ισχυρή παραμένει η τάση για εμπειρικές διακοπές, με τους ταξιδιώτες να συνδυάζουν νέες εμπειρίες με χαλάρωση σε παραλίες, spa και στη φύση, ενώ οι κρουαζιέρες διατηρούν την υψηλή τους δημοφιλία, λόγω των ολοκληρωμένων και οικονομικά προβλέψιμων πακέτων που προσφέρουν.