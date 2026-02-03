ΤτΕ:-Αυξήθηκε-η-ζήτηση-για-επιχειρηματικά-δάνεια-το-δ’-τρίμηνο

Αυξημένη ήταν η ζήτηση για τα επιχειρηματικά δάνεια, στο τέλος του 2025, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ αμετάβλητη παρέμεινε η ζήτηση για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια.

Αυξημένη ήταν η ζήτηση για τα επιχειρηματικά δάνεια, στο τέλος του 2025, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ αμετάβλητη παρέμεινε η ζήτηση για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια.

Όπως ανακοίνωσε η ΤτΕ, τα κριτήρια και οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητοι κατά το δ΄ τρίμηνο του 2025, ενώ για τα στεγαστικά δάνεια έγιναν πιο χαλαροί ως έναν βαθμό.

Δάνεια προς νοικοκυριά

Κατά το δ΄ τρίμηνο του 2025, τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων προς τα νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα, σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2025 (βλ. Διάγραμμα 1), ενώ αμετάβλητα αναμένεται να παραμείνουν και κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2026. Οι συνολικοί όροι χορήγησης στεγαστικών δανείων έγιναν πιο χαλαροί ως έναν βαθμό κατά την διάρκεια του δ΄ τριμήνου του 2025, στο πλαίσιο διεύρυνσης της δανειοδοτικής δραστηριότητας κυρίως μέσω της ελάφρυνσης των επιβαρύνσεων εκτός τόκων. Οι συνολικοί όροι χορήγησης των καταναλωτικών και λοιπών δανείων παρέμειναν αμετάβλητοι για το δ΄ τρίμηνο του 2025.

Η ζήτηση για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε αμετάβλητη κατά το δ΄ τρίμηνο του 2025 (βλ. Διάγραμμα 2), ενώ αμετάβλητη αναμένεται να παραμείνει και κατά το α΄ τρίμηνο του 2026. Κατά το γ΄ τρίμηνο του 2025, η αναλογία των αιτήσεων για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε αμετάβλητη (βλ. Διάγραμμα 3).

Δάνεια προς τις επιχειρήσεις

Κατά το δ΄ τρίμηνο του 2025, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2025 (βλ. Διάγραμμα 1), εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Οι τράπεζες εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2026.

Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητοι σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2025.

Κατά το δ΄ τρίμηνο του 2025, η συνολική ζήτηση δανείων από τις ΜΧΕ αυξήθηκε ως έναν βαθμό, λόγω χρηματοδοτικών αναγκών τους και του γενικού επιπέδου των επιτοκίων (βλ. Διάγραμμα 2). Για το α΄ τρίμηνο του 2026, οι τράπεζες εκτιμούν ότι η συνολική ζήτηση από τις ΜΧΕ θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη.

Κατά το δ΄ τρίμηνο 2025, η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (βλ. Διάγραμμα 3).