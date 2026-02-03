ΤτΕ:-Σταθερά-τα-πιστωτικά-κριτήρια-για-επιχειρήσεις-και-νοικοκυριά-το-δ’-τρίμηνο-στην-Ελλάδα

Σταθερά παρέμειναν τα κριτήρια πίστωσης τόσο για τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά κατά το δ’ τρίμηνο του 2025, ενώ οι συνολικοί όροι χορήγησης παρουσιάζουν μια χαλαρότητα για τα νοικοκυριά σύμφωνα με την τριμηνιαία Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων της ΤτΕ.

Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας φαίνεται να δείχνει μια σταθερότητα στα κριτήρια πίστωσης σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσίευσε νωρίτερα η ΕΚΤ.

Δάνεια προς επιχειρήσεις

Πιο αναλυτικά, το δ΄ τρίμηνο του 2025, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2025 εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου, αναφέρει η ΤτΕ. Μάλιστα, οι τράπεζες εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν αμετάβλητα και κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2026.

Αμετάβλητοι παρέμειναν και οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ, ενώ η συνολική ζήτηση δανείων αυξήθηκε ως έναν βαθμό, λόγω χρηματοδοτικών αναγκών τους και του γενικού επιπέδου των επιτοκίων. Οι εκτιμήσεις των τραπεζών κάνουν λόγο για αμετάβλητη συνολική ζήτηση το α’ τρίμηνο του 2026.

Δάνεια προς νοικοκυριά

Όσον αφορά τα δάνεια προς νοικοκυριά, τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων προς αυτά παρέμειναν εξίσου αμετάβλητα, σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2025, ενώ οι εκτιμήσεις δίνουν ότι θα παραμείνουν αμετάβλητα και κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2026.

Πιο χαλαροί φαίνεται να έγιναν οι συνολικοί όροι χορήγησης στεγαστικών δανείων ως έναν βαθμό κατά την διάρκεια του δ΄ τριμήνου του 2025, στο πλαίσιο διεύρυνσης της δανειοδοτικής δραστηριότητας κυρίως μέσω της ελάφρυνσης των επιβαρύνσεων εκτός τόκων, ενώ οι συνολικοί όροι χορήγησης των καταναλωτικών και λοιπών δανείων παρέμειναν αμετάβλητοι. Ως προς τη ζήτηση, τόσο για τα στεγαστικά όσο και για τα καταναλωτικά, αυτή ήταν αμετάβλητη κατά το δ΄ τρίμηνο του 2025 ενώ εκτιμάται ότι θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα και κατά το α΄ τρίμηνο του 2026.