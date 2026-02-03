alpha-bank:-Με-1,21%-+6,04%-η-jp-morgan

Η επενδυτική τράπεζα ενημέρωσε για έμμεση συμμετοχή στην εισηγμένη σε ποσοστό 1,21% ενώ το 6,04% αφορά σε χρηματοοικονομικά προϊόντα που οδηγούν στην απόκτηση 139.749.960 μετοχών.

Κατ’ εφαρμογή των προβλέψεων του Ν. 3556/2007, η Alpha Bank ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 2 Φεβρουαρίου 2026 γνωστοποίηση της JPMorgan Chase & Co. στο πλαίσιο του άρθρου 11 παρ. 1(α) του Ν. 3556/2007, η τελευταία κατέχει έμμεσα από την 29.1.2026, 27.978.680 κοινές, ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,21% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank, καθώς και χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία, υπό την αίρεση του φυσικού διακανονισμού, δύνανται να οδηγήσουν στην απόκτηση 139.749.960 κοινών μετοχών που αντιστοιχούν στο 6,04% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank.

Ειδικότερα τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής: