AMD: Άνοδος 34% στα έσοδα το δ’ τρίμηνο – Αισιόδοξες προβλέψεις για το 2026

Αισιόδοξες προβλέψεις για το α’ τρίμηνο του 2026 εξέδωσε η Advanced Micro Devices (AMD) πάνω από τις εκτιμήσεις της αγοράς, ποντάροντας στην ισχυρή ζήτηση για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία αναμένει έσοδα περίπου 9,8 δισ. δολάρια για το α’ τρίμηνο του 2026, με μία απόκλιση 300 εκατ. δολαρίων, σε σύγκριση με τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 9,39 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Για το τρίμηνο που έληξε τον Δεκέμβριο του 2025, τα έσοδα της AMD αυξήθηκαν κατά 34% στα 10,3 δισ. δολάρια έναντι των εκτιμήσεων για 9,7 δισ. δολάρια. Επιπλέον, προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 1,53 δολάρια, έναντι πρόβλεψης 1,32 δολαρίων.

Η δραστηριότητα της AMD στον τομέα των data centers, η οποία επωφελείται κυρίως από τις δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη, αυξήθηκε κατά 39% στα 5,38 δισ. δολάρια κατά την ίδια περίοδο, όταν οι αναλυτές προέβλεπαν κατά μέσο όρο 4,97 δισ. δολάρια. Οι πωλήσεις που σχετίζονται με τους προσωπικούς υπολογιστές αυξήθηκαν κατά 34% και έφτασαν τα 3,1 δισ. δολάρια.