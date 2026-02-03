Citibank: Προοπτικές α’ τριμήνου 2026 με επίκεντρο κερδοφορία, τεχνολογία και τους κινδύνους νομισματικής πολιτικής

Tο επενδυτικό αφήγημα για το 1ο τρίμηνο του 2026 δεν είναι «νέος χρόνος – νέα ρότα», αλλά μια πιο ψυχρή ανάγνωση του τι όντως κινεί την αγορά: κέρδη, ρευστότητα, πολιτική (νομισματική και δημοσιονομική) και, πάνω απ’ όλα, η πραγματική βαρύτητα της τεχνολογίας/AI μέσα στους δείκτες. Το μήνυμα είναι απλό: όποιος περιμένει εύκολη ανατροπή των συσχετισμών επειδή «κάπου ακριβά είναι», κινδυνεύει να μείνει θεατής. 2026Q1Report

Η παγκόσμια οικονομία άντεξε το 2025, αλλά όχι χωρίς κόστος

Το 2025 είχε αρκετές «κακές» ιστορίες για να δικαιολογήσει φόβο: δασμοί, επίμονες πληθωριστικές πιέσεις στις μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες και πραγματικές δυσλειτουργίες στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Κι όμως, η επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης ήταν σχετικά ήπια: εκτίμηση σταθμισμένη με βάση το εμπόριο τοποθετεί την ανάπτυξη στο 2,6% για τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2025 έναντι 2,8% το 2024. 2026Q1Report

Το «αντοχή» εδώ δεν είναι φιλοφρόνηση. Σημαίνει ότι η οικονομία συνέχισε να τρέχει με θόρυβο, όχι με καθαρή μηχανή. Ενδεικτικό είναι το μέγεθος της πίεσης στις μεταφορές: ο δείκτης παγκόσμιου στρες στην εφοδιαστική αλυσίδα (με βάση τα εμπορευματοκιβώτια) ανέβηκε κατά μέσο όρο στα 1,8 εκατ. TEU «κολλημένα» κοντέινερ το 2025, κοντά στο ιστορικό άγχος του 2022 (2,2 εκατ.) και πολύ πάνω από τα προ πανδημίας επίπεδα (0,3 εκατ.). 2026Q1Report

Γιατί το 2026 ξεκινά με «μαξιλάρια» και όχι με πανικό

Η μεγάλη «άγκυρα» του κειμένου είναι ότι τα εταιρικά κέρδη και οι ισολογισμοί δεν δείχνουν κατάρρευση. Η κερδοφορία (με μέτρο το gross operating surplus των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών) για το G7 ήταν +5,0% σε ετήσια βάση στο β’ τρίμηνο 2025, πάνω από τον μέσο όρο 2023–2024 (3,5%). 2026Q1Report

Ακόμη πιο πρακτικά: οι επιχειρήσεις (ιδίως στις ΗΠΑ) εμφανίζονται με ισχυρή ρευστότητα έναντι βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων — ο λόγος «ρευστά διαθέσιμα προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» αποτυπώνεται γύρω στο 93%. 2026Q1Report

Παράλληλα, η νομισματική πολιτική —συνολικά— γέρνει πιο υποστηρικτικά, αλλά όχι όσο θα ήθελε η αγορά. Ο πραγματικός (πληθωριστικά προσαρμοσμένος) δείκτης πολιτικής στις ανεπτυγμένες οικονομίες υποχώρησε από κορύφωση 1,8% (γ’ τρίμηνο 2024) σε 0,5% (γ’ τρίμηνο 2025), με πρόσθετες κινήσεις στο τέλος του 2025. Η ουσία είναι το «lag»: οι μειώσεις επιτοκίων δουλεύουν με καθυστέρηση, άρα τα οφέλη τους είναι πιο ορατά στις αρχές του 2026. 2026Q1Report

Και στο δημοσιονομικό σκέλος, η εικόνα είναι υποστηρικτική αλλά άνιση: προβλέπεται ενίσχυση διαθέσιμου εισοδήματος στις ΗΠΑ μέσω μεγαλύτερων επιστροφών φόρου στο 1ο τρίμηνο 2026, λόγω αναδρομικών φορολογικών μέτρων (One Big Beautiful Bill). 2026Q1Report

Η θέση στο χαρτοφυλάκιο: ρίσκο με μέτρο, duration με «χειρόφρενο», χρυσός ως ασφάλεια

Η επενδυτική γραμμή δεν προτείνει θεαματικές «στροφές». Αντίθετα, επιμένει σε ένα balanced risk-on: διατήρηση έκθεσης σε μετοχές, με προτίμηση σε ΗΠΑ και Κίνα (εντός EM Asia) για λόγους κερδοφορίας/ανάπτυξης, στρατηγική θέση σε χρυσό ως αντιστάθμιση αβεβαιότητας και underweight duration επειδή η πορεία πολιτικής δεν θεωρείται δεδομένα dovish. 2026Q1Report

Κομβικό επιχείρημα: οι αγορές εκτός ΗΠΑ πήγαν καλά το 2025 περισσότερο από «αέρα» (πολλαπλασιαστές) παρά από κέρδη, ενώ οι ΗΠΑ κράτησαν σε μεγάλο βαθμό μέσω πραγματικής αύξησης κερδών. 2026Q1Report

Παρακάτω αποτυπώνεται το ενδεικτικό πλαίσιο κατανομής (Risk Level 3, Global USD), όπως δίνεται στο κείμενο — χρήσιμο γιατί δείχνει πού μπαίνει το βάρος και πού κόβεται: 2026Q1Report

Asset class / υποκατηγορία SAA % TAA % Active weight Μεταβολή 2025 Fixed income 38,1 35,4 -2,7 -2,2 Developed sovereign 19,0 18,8 -0,2 +3,5 US sovereign 9,2 14,2 +5,0 +1,5 Non-US sovereign 9,8 4,6 -5,2 +2,0 US securitized 5,8 7,8 +2,0 0,0 Developed IG corporates 6,9 6,6 -0,3 0,0 High yield 3,2 0,0 -3,2 -1,7 EM sovereigns 3,2 2,2 -1,0 0,0 Equities 60,0 60,0 0,0 -1,4 Developed equities 51,4 52,6 +1,2 +0,4 Large cap 45,6 52,6 +7,0 +7,6 US large cap 33,7 39,7 +6,0 +7,5 Europe ex-UK 4,9 5,9 +1,0 +1,1 Emerging market equity 8,6 7,4 -1,2 -1,8 Asia (EM) 7,4 6,2 -1,2 -1,7 Cash 2,0 1,0 -1,0 0,0 Commodities 0,0 3,7 +3,7 +3,7

Το «κόψιμο» στο high yield και στα small/mid caps (μηδενισμός στην TAA) δείχνει κάτι ξεκάθαρο: προτιμάται ποιότητα και ανθεκτικότητα ισολογισμών έναντι «φθηνού ρίσκου». Και η αύξηση σε commodities λειτουργεί συμπληρωματικά στη λογική πραγματικών περιουσιακών στοιχείων.

Τεχνολογία και AI: δεν είναι μόδα, είναι ο μηχανισμός του δείκτη

Το report δεν χαϊδεύει αυτιά: αν κάποιος δεν πιστεύει ότι τα mega-cap Tech μπορούν να συνεχίσουν να στηρίζουν κέρδη/δείκτες, τότε «είναι δύσκολο να είσαι bullish» συνολικά. Η αριθμητική του S&P 500 είναι τέτοια που, χωρίς Tech/Comms, οι υπόλοιποι κλάδοι θα έπρεπε να κάνουν υπερ-απόδοση για να βγει ένα «κανονικό» +10% έτος. Μάλιστα, εκτιμά ότι για να γράψει ο δείκτης +10%, οι 9 κλάδοι εκτός Tech/Comms (στο υπόλοιπο 60% του βάρους) θα χρειαζόταν να δώσουν κατά μέσο όρο 16,7% — κάτι που χαρακτηρίζεται «βαρύ» και χαμηλής πιθανότητας. 2026Q1Report

Παράλληλα, γίνεται μια διόρθωση σε μια διαδεδομένη αφήγηση: «όλη η ανάπτυξη των ΗΠΑ το 2025 ήταν AI». Τα στοιχεία του ΑΕΠ είχαν ερμηνευτεί έτσι, αλλά το κείμενο υποστηρίζει ότι το σχετικό σκέλος περιλαμβάνει και μη-AI δαπάνες (π.χ. ιατρικές συσκευές), ενώ στη συνέχεια η συνολική ανάπτυξη επιταχύνθηκε ακόμη κι όταν επιβραδύνθηκαν data centers/επενδύσεις πληροφορικής. Το συμπέρασμα: το AI ήταν ισχυρός πυλώνας, όχι ο μοναδικός κινητήρας. 2026Q1Report

Η «φοβία αποτίμησης» δεν είναι στρατηγική, είναι άλλοθι

Εδώ το κείμενο πετάει το γάντι στην κλασική εμμονή «είναι ακριβά, άρα θα πέσουν». Υποστηρίζει ότι οι αποτιμήσεις έχουν μικρή σχέση με τις βραχυπρόθεσμες αποδόσεις. Ειδικά για τον S&P 500, η συσχέτιση της αρχικής αποτίμησης (P/E) με την απόδοση του επόμενου έτους είναι σχεδόν μηδενική (R² 0,03), και μόνο σε πολύ μακρύ ορίζοντα η σχέση δυναμώνει. 2026Q1Report

Ο πίνακας με τα R² (όπως αποτυπώνεται στο Figure 5) δείχνει καθαρά την κλιμάκωση: 2026Q1Report

Ορίζοντας μελλοντικής απόδοσης R² (starting P/E vs forward returns) 1 έτος 0,03 3 έτη 0,18 5 έτη 0,26 7 έτη 0,40 10 έτη 0,78

Το πραγματικό «κόκκινο φως», λέει η λογική του report, δεν είναι το υψηλό P/E από μόνο του. Είναι η επιδείνωση των θεμελιωδών, κυρίως μέσω πιέσεων στα κέρδη. Όσο οι προσδοκίες κερδών αντέχουν, οι βουτιές λόγω ειδήσεων αντιμετωπίζονται περισσότερο ως ευκαιρίες και λιγότερο ως προειδοποίηση καταστροφής. 2026Q1Report

Ευρώπη: κέρδη «λίγα», δομή «κυκλική», παραγωγικότητα «κολλημένη»

Η Ευρώπη το 2025 είχε καλύτερη εικόνα σε επίπεδο αγοράς, αλλά το report την «ξεγυμνώνει»: η υπεραπόδοση στηρίχθηκε περισσότερο στην επέκταση πολλαπλασιαστών παρά σε αύξηση κερδών. Στην πιο ωμή σύγκριση που δίνει, η αύξηση κερδών εξηγεί το 88% της απόδοσης του S&P 500 το 2025, ενώ στον Stoxx 600 μόνο το 13%. 2026Q1Report

Η συνέχεια είναι διαρθρωτική: χαμηλή κινητικότητα εργασίας, δημογραφικά βαρίδια, ασθενή κίνητρα για καινοτομία. Το αποτέλεσμα είναι περιβάλλον παραγωγικότητας που «δεν τραβάει», άρα και earnings momentum που δύσκολα γίνεται μαζικό. 2026Q1Report

Και υπάρχει και το θέμα της σύνθεσης των δεικτών: πολλά Financials/Industrials/Energy, δηλαδή κυκλικό προφίλ. Αυτό μπορεί να δουλεύει σε συγκεκριμένες φάσεις, αλλά υστερεί όταν η αγορά πληρώνει καινοτομία/τεχνολογία. 2026Q1Report

Capex και «πραγματικά αγαθά»: οι ευκαιρίες δεν είναι μόνο στα chips

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία είναι ότι η AI-επενδυτική έκρηξη ανοίγει ευκαιρίες και «πάνω» και «κάτω» στην αλυσίδα: από φυσικούς πόρους και υλικά, μέχρι εξειδικευμένους βιομηχανικούς προμηθευτές. Το report περιγράφει ένα επιθετικό pipeline κεφαλαιουχικών δαπανών (capex) που μπορεί να δημιουργήσει bottlenecks, άρα και pricing power σε συγκεκριμένους κρίκους της αλυσίδας. 2026Q1Report

Επιμένει επίσης στη λογική των real assets σε περιβάλλον ονομαστικής ανάπτυξης και «sticky» πληθωρισμού: ενέργεια, μέταλλα, χημικά, αγροτικά, τρόφιμα, νερό εμφανίζονται ως πεδία που μπορεί να ωφεληθούν. 2026Q1Report

Οι κίνδυνοι που μπορούν να «σπάσουν» το bullish κλίμα στις αρχές του 2026

Η αγορά μπαίνει στο 2026 με αισιοδοξία, αλλά το report καταγράφει συγκεκριμένα «καρφιά» που μπορούν να την τρυπήσουν.

Πρώτον, η νομισματική πολιτική: αν η Fed κρατήσει τα επιτόκια σταθερά στο 1ο τρίμηνο λόγω ανθεκτικής ανάπτυξης/εργασίας/πληθωρισμού, όσοι περιμένουν γρήγορες μειώσεις μπορεί να απογοητευτούν και να γίνει repricing, ιδίως σε rate-sensitive μετοχές και στο βραχυπρόθεσμο κομμάτι των ομολόγων. 2026Q1Report

Δεύτερον, το AI ως αφήγηση: αν καθυστερήσουν data centers ή αν η χρηματοδότηση της AI κούρσας αρχίσει να μυρίζει «κόπωση», μπορεί να πιεστούν αποτιμήσεις και να αλλάξει η διάθεση ρίσκου, με κλασική στροφή σε «ασφαλή» (Treasuries/χρυσός). 2026Q1Report

Τρίτον, ο εμπορικός πόλεμος και το νομικό σκέλος: σενάριο απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου (SCOTUS) που κρίνει αντισυνταγματικούς τους δασμούς μέσω IEEPA θα μπορούσε να ανοίξει νέο κύκλο αβεβαιότητας: επιστροφές χρημάτων; νέα διαπραγμάτευση; δημοσιονομικές τρύπες; πιθανές ανοδικές πιέσεις στις αποδόσεις ομολόγων αν χαθούν έσοδα. 2026Q1Report

Το τελικό συμπέρασμα: λιγότερη «ιστορία», περισσότερη λογιστική πραγματικότητα

Το report χτίζει ένα πλαίσιο που δεν είναι «ρομαντικό», αλλά είναι συνεκτικό. Η παγκόσμια οικονομία άντεξε το 2025 μέσα σε δασμούς, πληθωρισμό και στρες στις αλυσίδες εφοδιασμού. 2026Q1Report Τα κέρδη και οι ισολογισμοί μπαίνουν στο 2026 σε σχετικά καλή κατάσταση, ενώ το μείγμα νομισματικής/δημοσιονομικής πολιτικής λειτουργεί ως καθυστερημένο στήριγμα. 2026Q1Report2026Q1Report

Και εδώ είναι το «με το όνομά του»: το παιχνίδι των δεικτών είναι Tech-heavy. Αν θες ανοδική αγορά, δεν μπορείς να κάνεις ότι δεν υπάρχει αυτό το βάρος. 2026Q1Report Οι αποτιμήσεις μόνες τους δεν είναι επενδυτική θέση — ειδικά στο 1–3 έτη, η προγνωστική τους δύναμη είναι αστεία. 2026Q1Report Αυτό που μετράει είναι αν τα θεμελιώδη «σπάνε». Κι εκεί, προς το παρόν, το υλικό δείχνει αντοχές, όχι κατάρρευση.