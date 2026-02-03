enearth:-Θετική-γνωμοδότηση-της-Κομισιόν-για-την-άδεια-αποθήκευσης-co2-στον-Πρίνο

Η EnEarth χαιρετίζει τη θετική Γνωμοδότηση που εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Κλιματικής Δράσης (DG Clima) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δυνάμει του Άρθρου 10 της Οδηγίας 2009/31/ΕΚ, επί της αίτησης Άδειας για τη μόνιμη αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) στο κοίτασμα του Πρίνου.

Η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναγνωρίζει την ποιότητα και την πληρότητα των τεχνικών μελετών τις οποίες εκπόνησε η EnEarth Greece για τη γεωλογική αξιολόγηση του χώρου αποθήκευσης, την εκτίμηση της δυναμικής συμπεριφοράς του ταμιευτήρα και τη συστηματική διαδικασία παρακολούθησης του έργου που καταδεικνύουν το υψηλό επίπεδο γνώσης και κατανόησης του προτεινόμενου χώρου και του συγκροτήματος αποθήκευσης γενικότερα. Με τη γνωμοδότησή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει την καταλληλότητα του γεωλογικού σχηματισμού του Πρίνου για την μόνιμη και ασφαλή αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα και τον προχωρημένο βαθμό τεχνικής ωριμότητας του έργου.

Η Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί μέρος του θεσμοθετημένου διαλόγου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της αρμόδιας εθνικής αρχής, της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Γεωλογική Αποθήκευση CO₂. Επιπλέον, αν και έχει μη δεσμευτικό χαρακτήρα, συνιστά ένα τελευταίο σημαντικό βήμα της διαδικασίας για την έκδοση άδειας Αποθήκευσης. Η τελική απόφαση αδειοδότησης παραμένει στην αρμοδιότητα της ΕΔΕΥΕΠ.

Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση για την Άδεια Αποθήκευσης που κατατέθηκε τον Ιούλιο του 2024 στην ΕΔΕΥΕΠ συνοδευόταν από:

• Έκθεση που αποδεικνύει την τεχνική ικανότητα και επάρκεια του ομίλου Energean σε σχέση με τη δραστηριότητα αποθήκευσης.

• Περί τις 50 ξεχωριστές τεχνικές εκθέσεις, με τις οποίες στοιχειοθετείται η καταλληλότητα του προτεινόμενου χώρου και του συγκροτήματος αποθήκευσης CO2 και αξιολογείται η ασφάλεια της αποθήκευσης.

• Αναλυτική περιγραφή των εργασιών και έργων κατασκευής που απαιτούνται στο πλαίσιο της δραστηριότητας αποθήκευσης CO2.

Το Έργο Αποθήκευσης CO₂ στον Πρίνο έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει μία ασφαλή και μόνιμη γεωλογική λύση αποθήκευσης βιομηχανικών εκπομπών άνθρακα, συμβάλλοντας στους κλιματικούς στόχους της Ελλάδας και της Ευρώπης και διευκολύνοντας τους τομείς της βιομηχανίας που είναι δύσκολο να αποανθρακοποιηθούν. Η πρώτη φάση του έργου, προβλέπει την αποθήκευση 1 εκατ. τόνων CO2 ετησίως. Η προγραμματισμένη δεύτερη φάση θα επιτρέψει πλήρη λειτουργική δυναμικότητα αποθήκευσης περίπου 2,8 εκατομμυρίων τόνων CO₂ ετησίως.

Η EnEarth εφαρμόζει τα υψηλότερα πρότυπα περιβαλλοντικής προστασίας, επιχειρησιακής ασφάλειας και συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο. Το έργο ενσωματώνει ολοκληρωμένες μεθόδους παρακολούθησης, ελέγχου και λήψης διορθωτικών μέτρων, καθώς και μακροπρόθεσμες προβλέψεις διαχείρισης, σε πλήρη ευθυγράμμιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

To έργο της αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο αποτελεί μια υποδομή στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή και διατηρεί την χώρα μας στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής κρίσης μαζί με τις πλέον προηγμένες χώρες της Ευρώπης.