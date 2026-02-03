intracom:-Συμμετοχή-θυγατρικής-στις-ΑΜΚ-των-selene-και-karenia

Τη συμμετοχή της Intracom Ventures, 100% θυγατρικής της Intracom Holdings, στην αύξηση κεφαλαίου της Selene ύψους 9,6 εκατ. ευρώ αποφάσισε η ΓΣ της εταιρείας.

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και διακριτικό τίτλο «INTRACOM HOLDINGS» (εφεξής η «Eταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της «INTRACOM VENTURES ΜONOΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (εφεξής «INTRACOM VENTURES»), θυγατρικής της Εταιρείας μας κατά ποσοστό 100%, στην από 28.01.2026 συνεδρίασή του αποφάσισε:

(α) ως μέτοχος κατά ποσοστό 25% της εταιρείας «SELENE ENTERPRISES COMPANY LIMITED» (εφεξής η «SELENE»):

– την, κατά την αναλογία συμμετοχής της, συμμετοχή της «INTRACOM VENTURES» στην αύξηση κεφαλαίου της «SELENE» ύψους εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 9.600.000) με καταβολή μετρητών, η οποία αποφασίσθηκε δυνάμει της από 28.01.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «SELENE» και ειδικότερα, την κάλυψη και καταβολή από την «INTRACOM VENTURES» ποσού δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 2.400.000), προκειμένου η «SELENE», μέτοχος κατά ποσοστό 33,91% της «REGENCY HELLENIC INVESTMENTS S.A.» (εφεξής η «REGENCY»), να συμμετάσχει στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της «REGENCY», ύψους τριάντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων επτά ευρώ και δέκα λεπτών του ευρώ (€ 32.778.707,10) με καταβολή μετρητών και με έκδοση εκατόν εννέα εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα επτά νέων μετοχών (109.262.357), με κάλυψη από τη «SELENE» ποσού έντεκα εκατομμυρίων εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα ενός ευρώ και δέκα λεπτών του ευρώ (€ 11.115.131,10), έναντι τριάντα επτά εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα επτά (37.050.437) νέων μετοχών, προς διατήρηση του υφιστάμενου ποσοστού συμμετοχής της «SELENE» (33,91%) στην «REGENCY»,

(β) ως μέτοχος κατά ποσοστό 25% της εταιρείας «KARENIA ENTERPRISES COMPANY LIMITED» (εφεξής «KARENIA»):

– την, κατά την αναλογία συμμετοχής της, συμμετοχή της «INTRACOM VENTURES» στην αύξηση κεφαλαίου της «KARENIA» ύψους δεκατεσσάρων εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ

(€ 14.100.000) με καταβολή μετρητών, η οποία αποφασίσθηκε δυνάμει της από 28.01.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «KARENIA» και ειδικότερα, την κάλυψη και καταβολή από την «INTRACOM VENTURES» ποσού τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 3.525.000), προκειμένου η «KARENIA», μέτοχος κατά ποσοστό 30% της «ATHENS RESORT CASINO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «ATHENS RESORT CASINO»), να συμμετάσχει στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ATHENS RESORT CASINO» η οποία έχει αποφασισθεί με την από 23.01.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, κατά το ονομαστικό ποσό των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών του ευρώ (€14.609.937,42) με την έκδοση έξι εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τριών (6.243.563) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€2,34) εκάστης και με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο και συγκεκριμένα, αξία υπέρ το άρτιο εκάστης μετοχής πέντε ευρώ και δέκα έξι λεπτά του ευρώ (€5,16), ήτοι με συνολική τιμή διάθεσης επτά ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ, ανά μετοχή (€7,50).

Η «KARENIA», προς διατήρηση του υφιστάμενου ποσοστού συμμετοχής της στην «ATHENS RESORT CASINO» (30%), στην άνω αύξηση θα καταβάλλει το ποσόν των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων σαράντα οκτώ χιλιάδων δέκα εννέα ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών του ευρώ (€ 14.048.019,18).