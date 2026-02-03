live:-Η-συνέντευξη-του-Πρωθυπουργού-στον-Αλέξη-Παπαχελά

Trending
- Μαρινάκης για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: «Μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία και από τις δύο πλευρές»
- ALCO: Σταθερό προβάδισμα 13 μονάδων για ΝΔ, στο 23,5% στην πρόθεση ψήφου – Πού «ψαρεύουν» συμπάθεια Καρυστιανού και Τσίπρας
- ΙΟΒΕ: Μικρή υποχώρηση του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Ιανουάριο
- ΙΟΒΕ: Υποχώρησε το οικονομικό κλίμα, με εξασθένιση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης
- Έως 1.200 ευρώ μικτό μισθό λαμβάνει το 60% των εργαζομένων
- Πιερρακάκης: Στρατηγικής σημασίας για τη θέση της Ελλάδας η συνεργασία με ΕΤΕπ
- ΕΤΕ: Πώς οι ΜμΕ απορρόφησαν τις πιέσεις των δασμών – Ανθεκτικότητα και προοπτικές σε περιβάλλον αβεβαιότητας
- Real Consulting: Δημιουργεί Πρότυπο Κέντρο Καινοτομίας στα Ιωάννινα