Nintendo: Ισχυρές οι πωλήσεις Switch 2 – Πρόβλημα το αυξανόμενο κόστος των τσιπ μνήμης

Η Nintendo ανακοίνωσε χαμηλότερα των προσδοκιών αποτελέσματα στο τελευταίο τρίμηνο, παρά τις ισχυρές πωλήσεις του Switch 2, εντείνοντας τις ανησυχίες για την άνοδο του κόστους των chips μνήμης.

Ειδικότερα, τα κέρδη ενισχύθηκαν κατά 23% στο τρίτο τρίμηνο 2025, φτάνοντας τα 155,21 δισ. γιεν (998,5 εκατ. δολάρια), μια επίδοση που υπολείπεται ωστόσο της μέσης εκτίμησης των αναλυτών για 180,7 δισ. γιεν. Οι πωλήσεις ανήλθαν στα 806,32 δισ. γιεν, έναντι προβλέψεων για 815,7 δισ. γιεν.

Η εταιρεία διατήρησε αμετάβλητες τις εκτιμήσεις της για το σύνολο της χρήσης, προβλέποντας έσοδα 2,25 τρισ. γιεν και λειτουργικά κέρδη 370 δισ. γιεν, καθώς και πωλήσεις 19 εκατ. μονάδων Switch 2. Μέχρι τον Δεκέμβριο, η Nintendo είχε διαθέσει συνολικά 17,37 εκατ. κονσόλες Switch 2.

Υπό πίεση η μετοχή

Μετά το εντυπωσιακό λανσάρισμα-ρεκόρ του Switch 2 την περασμένη χρονιά, ο όμιλος που εδρεύει στο Κιότο αντιμετωπίζει τη ραγδαία άνοδο των τιμών στα chips μνήμης, η οποία απειλεί τα ήδη εξαιρετικά περιορισμένα περιθώρια κέρδους της κονσόλας.

Η τιμή της μετοχής της Nintendo βρίσκεται υπό πίεση τους τελευταίους μήνες. Μετά την κυκλοφορία του Switch 2 τον Ιούνιο, η μετοχή του γίγαντα των παιχνιδιών έφτασε σε ιστορικό υψηλό, πάνω από 14.000 γιεν τον Αύγουστο. Ωστόσο, έχει υποχωρήσει κατά περισσότερο από 30% από τότε.

Με πληροφορίες από Reuters, CNBC