o-josh-d’-amaro-το-νέο-αφεντικό-της-disney

O Josh D’Amaro, o μέχρι σήμερα επικεφαλής του τομέα Disney Experiences, αναλαμβάνει τη θέση του CEO της Disney, διαδεχόμενος τον Bob Iger και βάζοντας τέλος σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες διαδικασίες διαδοχής στην ιστορία του αμερικανικού κολοσσού της ψυχαγωγίας.

Η επιλογή του D’Amaro έρχεται έπειτα από πολυετή αναμονή επενδυτών και στελεχών της αγοράς για το ποιος θα ηγηθεί μιας από τις πιο εμβληματικές εταιρείες των ΗΠΑ. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα σε έξι χρόνια που η Disney ορίζει διάδοχο του Iger, μετά την αποτυχημένη επιλογή του Bob Chapek, μια περίοδο που εξελίχθηκε σε δημόσιο παράδειγμα κακής εταιρικής διακυβέρνησης και οδήγησε τελικά στην επιστροφή του Iger στη θέση του CEO.

Το διοικητικό συμβούλιο της Disney, υπό την προεδρία του πρώην CEO της Morgan Stanley, James Gorman, αξιολογούσε επί σειρά ετών υποψηφίους κυρίως από το εσωτερικό της εταιρείας. Ήδη από το 2024, οι τέσσερις άμεσοι συνεργάτες του Iger -οι Josh D’Amaro, Jimmy Pitaro (ESPN), καθώς και οι Dana Walden και Alan Bergman από τον τομέα ψυχαγωγίας- είχαν περάσει από συνεντεύξεις της επιτροπής διαδοχής. Τους τελευταίους μήνες, η συζήτηση είχε περιοριστεί ουσιαστικά ανάμεσα στον D’Amaro και τη Walden.

Ο D’Amaro αναλαμβάνει σε μια περίοδο σχετικής σταθεροποίησης αλλά και επιφυλακτικότητας από τη Wall Street. Παρότι η Disney ανακοίνωσε πρόσφατα αποτελέσματα τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες -με ώθηση από τα θεματικά πάρκα και το streaming- η μετοχή υποχώρησε κατά 7%. Ο ίδιος ο Iger διαβεβαίωσε τους επενδυτές ότι οι αλλαγές των τελευταίων τριών ετών έχουν θέσει την εταιρεία σε τροχιά μακροπρόθεσμης επιτυχίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο τομέας Experiences, τον οποίο διοικούσε ο D’Amaro, καθώς για πρώτη φορά κατέγραψε πάνω από 10 δισ. δολάρια έσοδα σε ένα τρίμηνο. Η δυναμική αυτή ενισχύεται από τα φιλόδοξα σχέδια της Disney για επενδύσεις 60 δισ. δολαρίων στα πάρκα την επόμενη δεκαετία, καθώς και από την ανάπτυξη νέου θεματικού πάρκου και resort στο Άμπου Ντάμπι.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο στοίχημα για τον νέο CEO παραμένει ο μετασχηματισμός του τομέα ψυχαγωγίας: η σταδιακή υποχώρηση της παραδοσιακής τηλεόρασης, η ανάγκη για κερδοφορία στο streaming και η διατήρηση της κινηματογραφικής κυριαρχίας της Disney. Ο Josh D’Amaro καλείται πλέον να οδηγήσει την εταιρεία στη μετά-Iger εποχή και να γράψει το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία της.