Palantir: Στα 1,41 δισ. δολάρια τα έσοδα δ’ τριμήνου – «Απογειώνεται» 11% η μετοχή

Άλμα άνω του 11% σημειώνει η μετοχή της Palantir έπειτα από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της για το τέταρτο τρίμηνο, τα οποία ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street, καθώς η μεγάλη ζήτηση για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης από επιχειρήσεις αλλά κυρίως από την αμερικανική κυβέρνηση ενίσχυσε σημαντικά τα οικονομικά της μεγέθη.

Ειδικότερα, η Palantir σημείωσε έσοδα ύψους 1,41 δισ. δολαρίων, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της LSEG για 1,33 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 70% σε ετήσια βάση, από 827,5 εκατ. δολάρια.

Σε επίπεδο χρήσης, οι πωλήσεις της εταιρείας με έδρα το Ντένβερ διαμορφώθηκαν στα 4,48 δισ. δολάρια. Στις ΗΠΑ, τα έσοδα από τον κυβερνητικό και τον εμπορικό τομέα ανήλθαν σε 570 εκατ. και 507 εκατ. δολάρια αντίστοιχα, υπερβαίνοντας σταθερά τις εκτιμήσεις αναλυτών της FactSet.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή άγγιξαν τα 25 σεντς, έναντι της πρόβλεψης για 23 σεντς.

Τα κέρδη ήρθαν μετά από ένα υποτονικό τέλος του 2025 -ο Νοέμβριος ήταν ο χειρότερος μήνας της Palantir τα τελευταία δύο χρόνια-, εν μέσω της «βουτιάς» που σημείωσε πληθώρα τεχνολογικών μετοχών λόγω των φόβων για «φούσκα» σχετικά με την αποτίμηση των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης. Η μετοχή τελικά σημείωσε άνοδο 135% το 2025, αλλά, στο κλείσιμο της Δευτέρας, ήταν κάτω 17% από την αρχή του έτους.

Ο διευθύνων σύμβουλος Άλεξ Καρπ στο CNBC ότι τα κέρδη ήταν «τα καλύτερα αποτελέσματα που γνωρίζω στον τομέα της τεχνολογίας την τελευταία δεκαετία».

Για το πρώτο τρίμηνο του 2026, η Palantir αναμένει έσοδα 1,532–1,536 δισ. δολαρίων, πολύ πάνω από τα 1,32 δισ. που προέβλεπε η FactSet. Για τη χρήση 2026, η καθοδήγηση κάνει λόγο για 7,182–7,198 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας κατά πολύ την εκτίμηση των 6,22 δισ.