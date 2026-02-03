PayPal: Απογοήτευσαν αποτελέσματα δ’ τριμήνου και προβλέψεις για το 2026 – «Βουτιά» 18% για τη μετοχή

Η εταιρεία ανέφερε έσοδα 8,68 δισ. δολαρίων για το δ’ τρίμηνο, κάτω από τις εκτιμήσεις για έσοδα 8,80 δισ. δολαρίων.

«Βουτιά» πάνω από 18% καταγράφει η μετοχή της PayPal στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς τα αποτελέσματά της για το τέταρτο τρίμηνο ήταν χαμηλότερα των εκτιμήσεων, ενώ οι προβλέψεις για το 2026 δεν φαίνεται να εντυπωσίασαν τους αναλυτές, την ίδια ώρα που η εταιρεία όρισε νέο CEO τον Ενρίκε Λόρες της HP, ο οποίος θα αναλάβει την 1η Μαρτίου.

Πιο συγκεκριμένα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανήλθαν στα 1,23 δολάρια ανά μετοχή, ελαφρώς χαμηλότερα των εκτιμήσεων (1,28 δολάρια/μετοχή).

Τα κέρδη ανά μετοχή για ολόκληρο το έτος ανήλθαν στα 5,31 δολάρια ανά μετοχή. Η PayPal είχε ανακοινώσει τον Οκτώβριο ότι το ποσό θα κυμαινόταν μεταξύ 5,35 και 5,39 δολαρίων.

Η εταιρεία ανέφερε έσοδα 8,68 δισ. δολαρίων για το δ’ τρίμηνο, κάτω από τις εκτιμήσεις για έσοδα 8,80 δισ. δολαρίων. Ο συνολικός όγκος πληρωμών αυξήθηκε κατά 6% σε ουδέτερη βάση συναλλάγματος, φτάνοντας τα 475,1 δισ. δολάρια.

Η αύξηση των online πληρωμών μέσω PayPal επιβραδύνθηκε στο 1%, από 6% το περασμένο έτος.

Το δ’ τρίμηνο, αυτό των εορτών, φέρνει παραδοσιακά καλύτερα αποτελέσματα για τις εταιρείες που ασχολούνται με το λιανεμπόριο. Ωστόσο, οι δαπάνες των νοικοκυριών στις ΗΠΑ έχουν μειωθεί, καθώς οι πιο επιφυλακτικοί καταναλωτές, πιεσμένοι από τα ακόμη υψηλά επιτόκια, το επίμονα υψηλό κόστος διαβίωσης και τα σημάδια επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας, τους οδήγησαν στο να περιορίσουν τις αγορές τους.

Η PayPal αναμένει ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη για ολόκληρο το έτος θα μειωθούν ελαφρώς, σε σύγκριση με τις προσδοκίες της Wall Street για αύξηση περίπου 8%, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.