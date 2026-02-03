Pfizer: Άνω των εκτιμήσεων τα κέρδη – Αντισταθμίζεται η «χασούρα» στον Covid, από ζήτηση για παλιότερα φάρμακα

Τα αποτελέσματα δ’ τριμήνου της Pfizer ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, παρά τη μειωμένη ζήτηση για προϊόντα της για τον Covid, ενώ παράλληλα ο κολοσσός της φαρμακοβιομηχανίας επιβεβαίωσε τις μέτριες προβλέψεις της για το 2026 που αναστάτωσαν τους επενδυτές τον Δεκέμβριο.

Η μειωμένη ζήτηση για φάρμακα για τον κορωνοϊό αντισταθμίστηκε πάντως από τη σταθερή ζήτηση για παλαιότερα φάρμακα, όπως το αντιπηκτικό Eliquis.

Ο φαρμακευτικός γίγαντας αναζητά μακροπρόθεσμες επενδύσεις στο χαρτοφυλάκιό του, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς της Metsera, εταιρείας βιοτεχνολογίας για την παχυσαρκία, ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για να αντιμετωπίσει την πτώση των πωλήσεων προϊόντων Covid και τις μειώσεις από παλαιότερα φάρμακα.

Η Pfizer ανέφερε επίσης δεδομένα μελετών μεσαίου σταδίου που δείχνουν ότι μια ένεση παχυσαρκίας από την Metsera μπορεί να λαμβάνεται μία φορά το μήνα και να οδηγεί σε σταθερή απώλεια βάρους.

Επιπλέον, η Pfizer στοχεύει σε μείωση κόστους κατά περίπου 7,7 δισεκατομμύρια δολάρια έως το τέλος του 2027, στο πλαίσιο δύο ξεχωριστών πρωτοβουλιών.

Αναλυτικά

Κέρδη ανά μετοχή: 66 σεντς προσαρμοσμένα έναντι 57 σεντς που αναμενόταν

Έσοδα: 17,56 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι 16,95 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αναμενόταν

Η Pfizer ανακοίνωσε έσοδα 17,56 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο, μειωμένα κατά περίπου 1% σε σχέση με την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη χαμηλότερη ζήτηση για το εμβόλιο Covid και το Paxlovid, ένα αντιικό χάπι για τον ιό.

Η εταιρεία κατέγραψε καθαρές ζημίες 1,65 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή 29 σεντς ανά μετοχή. Αυτό συγκρίνεται με καθαρά κέρδη 410 εκατομμυρίων δολαρίων ή 7 σεντς ανά μετοχή κατά την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο.

Με πληροφορίες από CNBC