Pfizer: Επιβεβαιώνει το guidance του 2026 – Τα πεπραγμένα στο δ’ τρίμηνο

Ο φαρμακευτικός γίγαντας βρίσκεται σε καλό δρόμο για να μειώσει το κόστος κατά περίπου 7,7 δισ. δολάρια μέχρι το τέλος του 2027.

Θετικό δ’ τρίμηνο κόντρα στην μειωμένη ζήτηση για τα προϊόντα της για την Covid, πέτυχε η Pfizer ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε το ήπιο guidance της για το 2026 που αναστάτωσαν τους επενδυτές τον Δεκέμβριο. Ο φαρμακευτικός γίγαντας αναζητά μακροπρόθεσμες επενδύσεις στο χαρτοφυλάκιό του, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς της Metsera, εταιρείας βιοτεχνολογίας για την παχυσαρκία, ύψους 10 δισ. δολαρίων, για να αντιμετωπίσει τη μείωση των πωλήσεων προϊόντων Covid και άλλων παλαιότερων φαρμάκων.

Επιπλέον, η Pfizer βρίσκεται σε καλό δρόμο για να μειώσει το κόστος κατά περίπου 7,7 δισ. δολάρια μέχρι το τέλος του 2027. Σύμφωνα με το CNBC, η Pfizer ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 66 σεντς ανά μετοχή, έναντι πρόβλεψης για 57 σεντς/μτχ και έσοδα 17,56 δισ. δολάρια, σε ετήσια μείωση 1% αλλά υψηλότερα από την πρόβλεψη για 16,95 δισ. δολάρια.

Η πτώση του τζίρου οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη χαμηλότερη ζήτηση για το εμβόλιο Covid και το Paxlovid, ένα αντιικό χάπι για τον ιό. Η εταιρεία κατέγραψε καθαρές ζημίες 1,65 δισ. δολαρίων ή 29 σεντς ανά μετοχή. Παράλληλα, αναμένει ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη για το 2026 θα κυμανθούν μεταξύ 2,80 και 3 δολαρίων ανά μετοχή και τα έσοδα θα ανέλθουν σε 59,5 δισ. έως 62,5 δισ. δολάρια.

Ταυτόχρονα, επεσήμανε μια ακόμη αναμενόμενη πτώση πωλήσεων περίπου 1,5 δισ. δολαρίων σε ετήσια βάση, λόγω της απώλειας της αποκλειστικότητάς τους στην αγορά από ορισμένα προϊόντα. Τον Δεκέμβριο, ο οικονομικός διευθυντής της Pfizer, Ντέιβ Ντέντον, μιλώντας στους επενδυτές τόνισε ότι υπάρχει επίσης «συμπίεση τιμών και συμπίεση περιθωρίου κέρδους που ενσωματώνονται» στις προβλέψεις της εταιρείας για το 2026, καθώς σχεδιάζει να παρέχει «μεγαλύτερες εκπτώσεις» στα πλαίσια του Medicaid, κατά το CNBC.