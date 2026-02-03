reuters:-Η-ΕΕ-στοχεύει-στην-ενίσχυση-της-ευρωπαϊκής-ναυπηγικής-βιομηχανίας-με-το-νέο-σχέδιο-«made-in-eu»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να προτείνει μέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση ότι περισσότερα πλοία και άλλα αγαθά και υπηρεσίες για τον ναυτιλιακό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατασκευάζονται στην ΕΕ, σύμφωνα με προσχέδιο εγγράφου που είδε το Reuters την Τρίτη.

Οι προτάσεις «Made in EU» θα παρουσιαστούν την επόμενη εβδομάδα, μια εβδομάδα πριν η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ ανακοινώσει μια ευρύτερη προσπάθεια για την ιεράρχηση των τοπικά κατασκευασμένων προϊόντων, ένα σχέδιο που έχει διχάσει τις χώρες της ΕΕ.

Για τη ναυτιλία, το προσχέδιο εγγράφου αναφέρει ότι η Επιτροπή θα ενθαρρύνει τις δημόσιες αρχές που αγοράζουν πλοία ή εξοπλισμό να επιλέγουν προμηθευτές με βάση μη τιμολογιακούς παράγοντες, όπως η βιωσιμότητα και το εάν ένα αντικείμενο κατασκευάζεται στην ΕΕ.

Αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει την κατασκευή πορθμείων, ερευνητικών σκαφών, παγοθραυστικών και ρυμουλκών στην ΕΕ, ανέφερε το έγγραφο.

Στον ιδιωτικό τομέα, η ζήτηση για πλοία κατασκευασμένα στην ΕΕ θα μπορούσε να ενθαρρυνθεί παρέχοντας στους πλοιοκτήτες ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, στην οποία η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο.

Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ αναμένεται να παρουσιάσει προτάσεις στις 10 Φεβρουαρίου για την ενίσχυση των ναυπηγικών και ναυτιλιακών τομέων της Ένωσης και την ασφάλεια και βιωσιμότητα των λιμένων της, στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Με πληροφορίες από Reuters