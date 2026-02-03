Siemens Energy: Επενδύει 1 δισ. δολ. στην αγορά ενέργειας των ΗΠΑ – «Άλμα» 3% της μετοχής

Η Siemens Energy σχεδιάζει να επενδύσει 1 δισ. δολ. για να επεκτείνει την παραγωγή ηλεκτρικού δικτύου και εξαρτημάτων αεριοστροβίλων των ΗΠΑ.

Η Siemens Energy σχεδιάζει να επενδύσει 1 δισ. δολ. για να επεκτείνει την παραγωγή ηλεκτρικού δικτύου και εξαρτημάτων αεριοστροβίλων των ΗΠΑ, καθώς γιγαντώνεται μέρα με τη μέρα η κατασκευή data centers που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης.

Οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο επενδύουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε κέντρα δεδομένων των ΗΠΑ, τα οποία θα χρειαστούν περισσότερη ενέργεια από ό,τι μπορεί να παρέχει το «γερασμένο» ηλεκτρικό σύστημα της χώρας, όπως σημειώνει το Reuters.

Τα κέντρα δεδομένων ενδέχεται να καταλάβουν το 12% της χωρητικότητας του δικτύου των ΗΠΑ σε δύο χρόνια, σχεδόν τριπλάσιο από το μερίδιο του 2024, σύμφωνα με κυβερνητικές αναφορές.

«Οι ΗΠΑ είναι η πιο “καυτή” αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο αυτή τη στιγμή… Και δεν βλέπω αυτό να τελειώνει», δήλωσε στο Reuters ο Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens Energy, Christian Bruch, προσθέτοντας ότι η αμερικανική αγορά ήταν η μεγαλύτερη σε παραγγελίες πέρυσι.

Μετά την είδηση, η μετοχή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, ενισχύεται 3%.

Οι απαιτήσεις των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών έχουν οδηγήσει σε αύξηση των συμφωνιών ενέργειας που αποσκοπούν στην ταχεία κατασκευή και σύνδεση νέων προμηθειών ηλεκτρικής ενέργειας. Η επένδυση της Siemens Energy, μέρος ενός συνολικού πλάνου ύψους 6 δισ. ευρώ (7 δισ. δολ.), περιλαμβάνει την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου στο Μισισιπή για την παραγωγή εξοπλισμού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο, σύμφωνα με τον Bruch, θα είναι η μεγαλύτερη τέτοια εγκατάσταση του γερμανικού ομίλου παγκοσμίως.

Ο Bruch δήλωσε ότι η επέκταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η εταιρεία πραγματοποιεί το 22% των πωλήσεων και απασχολεί το 12% του προσωπικού, θα προσθέσει περίπου το ένα πέμπτο στην παγκόσμια παραγωγική ικανότητα της Siemens Energy για μεγάλες τουρμπίνες.

Η επέκταση θα επιτρέψει στο εργοστάσιο τουρμπίνων στο Βερολίνο, το μεγαλύτερο, να εξυπηρετεί περισσότερο τους πελάτες της στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Bruch, αντί να εξάγει στις ΗΠΑ.