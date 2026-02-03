Türkiye: «Πρωτοποριακές οι δηλώσεις Μητσοτάκη στον ΣΚΑΪ, χαρακτήρισε τις δηλώσεις Φιντάν θετικό βήμα»

Πρωτοποριακές χαρακτήρισε η τουρκική φιλοκυβερνητική εφημερίδα Türkiye τις δηλώσεις που έκανε για τα ελληνοτουρκικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ και στον Αλέξη Παπαχελά.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Μητσοτάκης μίλησε για τον Χακάν Φιντάν, ενώ το μήνυμά του σχετικά με το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο προκάλεσε σάλο, όπως σημειώνει το σχετικό δημοσίευμα.

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός Μητσοτάκης έκανε πρωτοποριακές δηλώσεις σχετικά με την Τουρκία. Χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν ως θετικό και θαρραλέο βήμα, ο Μητσοτάκης τόνισε την άμεση επαφή με την Άγκυρα, ενώ παράλληλα παραδέχτηκε ανοιχτά τις πραγματικές εντάσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει η Türkiye.

Και προσθέτει:

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, δήλωσε ότι θα πραγματοποιηθεί τετ α τετ συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν πριν από τις 15 Φεβρουαρίου. Δήλωσε ότι θα ταξιδέψει στην Άγκυρα τις επόμενες εβδομάδες και ότι οι επαφές με την Τουρκία διεξάγονται απευθείας. Ο Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν υπάρχει ανάγκη για κανέναν ενδιάμεσο μεταξύ των δύο χωρών και αναγνώρισε ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας με την Τουρκία είναι ανοιχτοί».

Τέλος, η εφημερίδα δεν παρέλειψε να εστιάσει και στις δηλώσεις του πρωθυπουργού για το casus belli ως διαπραγματευτικό χαρτί της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία.

«Αναφερόμενος στην απόφαση casus belli της Τουρκίας στο Αιγαίο, ο Μητσοτάκης είπε ότι όσο αυτή η απόφαση παραμένει σε ισχύ, η Τουρκία δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραδέχτηκε ότι αυτή η στάση αποτελεί διαπραγματευτικό χαρτί για την Ελλάδα».

