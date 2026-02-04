Close Menu
    Wednesday, February 4
    Άννα-Διαμαντοπούλου:-Αυτόνομα-στις-εκλογές-το-ΠΑΣΟΚ
    Πολιτική 1 Min Read

    Η πρώτη θέση στις εκλογές παραμένει στόχος, απάντησε η κυρία Διαμαντοπούλου, όταν ρωτήθηκε αν με βάση και τις δημοσκοπήσεις η νίκη στις επόμενες εθνικές κάλπες μπορεί να θεωρηθεί ρεαλιστική επιδίωξη για το ΠΑΣΟΚ

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com