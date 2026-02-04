Ήπια άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές – «Βουτιά» 18% για τη Novo Nordisk

Οι ευρωπαϊκές μετοχές άνοιξαν την Τετάρτη 4/2 σε ουδέτερο έως ελαφρώς ανοδικό έδαφος, εν μέσω πληθώρας εταιρικών αποτελεσμάτων στην περιοχή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινούνταν λίγο πάνω από τα επίπεδα ισορροπίας λίγο μετά το άνοιγμα των αγορών με μικρές απώλειες 0,15% στις 616,98 μονάδες. Με θετικό πρόσημο κινούνται οι κυριότεροι ευρωπαϊκοί δείκτες:

Βρετανικός FTSE: +0,50% στις 10.365,55 μονάδες,

Γαλλικός CAC 40: +0,48% στις 8.218,85 μονάδες,

Γερμανικός DAX: -0,20% στις 24.737,54 μονάδες,

Ισπανικός IBEX: -0,04% στις 18.112,21 μονάδες,

Ιταλικός MIB: +0,49% στις 46.644,50 μονάδες.

Τα κέρδη έρχονται μετά την εξομάλυνση των περιφερειακών αγορών, ύστερα από μια σύντομη αλλά έντονη διόρθωση σε κρυπτονομίσματα και πολύτιμα μέταλλα.

Η μετοχή της Novo Nordisk κατέρρευσε κατά 18% στις πρώτες συναλλαγές, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε πρόωρα τα οικονομικά της αποτελέσματα την Τρίτη. Η φαρμακευτική προειδοποίησε τους επενδυτές ότι αναμένει επιβράδυνση της αύξησης πωλήσεων και κερδών φέτος, λόγω χαμηλότερων τιμών στις ΗΠΑ και της λήξης της αποκλειστικότητας για τα δημοφιλή φάρμακα απώλειας βάρους Wegovy και Ozempic σε Κίνα, Βραζιλία και Καναδά.

Τα εταιρικά αποτελέσματα βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο, με τις Novartis, GSK, Infineon Technologies, Equinor, Credit Agricole, Handelsbanken, Carlsberg και OMV να ανακοινώνουν οικονομικά στοιχεία το πρωί της Τετάρτης.

Οι μετοχές της UBS υποχωρούσαν κατά 1,8%, παρά το γεγονός ότι η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 1,2 δισ. δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 56% σε ετήσια βάση και υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών που ανέρχονταν στα 919 εκατ. δολάρια.

Η Santander κατέγραφε πτώση 3,1%, αφού η τράπεζα ανακοίνωσε την εξαγορά της αμερικανικής περιφερειακής τράπεζας Webster Bank σε συμφωνία αξίας 12,2 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, δημοσίευσε μία ημέρα νωρίτερα τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου, με καθαρά κέρδη 3,76 δισ. ευρώ (4,45 δισ. δολάρια), πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 3,41 δισ. ευρώ, ενώ παρουσίασε και νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 5 δισ. ευρώ.

Στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, οι αγορές κινήθηκαν κυρίως πτωτικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, ακολουθώντας τις απώλειες της Wall Street, μετά το ξεπούλημα των αμερικανικών τεχνολογικών μετοχών στην προηγούμενη συνεδρίαση, που επιβάρυνε το επενδυτικό κλίμα. Την ίδια στιγμή, ο χρυσός συνέχισε την ανοδική του πορεία για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των ΗΠΑ που συνδέονται με τον S&P 500 κινούνταν κοντά στα επίπεδα ισορροπίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.