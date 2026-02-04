Ήπιες-μεταβολές-στις-ασιατικές-τάξεις-που-δεν…-παρασύρθηκε-από-την-πτώση-της-wall-street

Οι αγορές της Ασίας–Ειρηνικού κινήθηκαν κυρίως ανοδικά την Τετάρτη (4/2), ακολουθώντας διαφορετική πορεία από τη Wall Street, όπου το κλίμα επιβαρύνθηκε από έντονο ξεπούλημα στις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές. Την ίδια ώρα, ο χρυσός συνέχισε την ανοδική του πορεία για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Αναλυτικότερα, στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,63% στις 54.377 μονάδες, δεχόμενος πιέσεις από τον τεχνολογικό κλάδο. Μεταξύ των μεγαλύτερων απωλειών ξεχώρισαν η κατασκευάστρια εξοπλισμού ημιαγωγών Lasertec, η οποία κατέγραψε πτώση 7%, και η εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών Konami Group, με απώλειες 5,8%. Πτώση 3,2% σημείωσε και ο κολοσσός του κλάδου των ημιαγωγών Tokyo Electron.

Επιπλέον, οι ιαπωνικές εταιρείες λογισμικού πρωταγωνίστησαν στις απώλειες. Η TIS, μεγάλος πάροχος υπηρεσιών πληροφορικής και ολοκληρωμένων συστημάτων, κατέρρευσε κατά περισσότερο από 15%. Η Trend Micro υποχώρησε πάνω από 8%, ενώ η NS Solutions κατέγραψε απώλειες σχεδόν 7%.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 ανέτρεψε τις αρχικές απώλειες και ενισχύθηκε κατά 0,8%, φτάνοντας τις 8.927,8 μονάδες.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε άνοδο 1,57% στις 5.317,1 μονάδες.

Οι μετοχές της Nintendo κατέγραψαν πτώση άνω του 9%, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψή της για τις πωλήσεις του Switch 2 στο σύνολο της χρήσης. Οι επενδυτές αξιολόγησαν μια σειρά πιθανών προκλήσεων για τον ιαπωνικό κολοσσό του gaming, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχόμενου να επηρεαστεί από την πρωτοφανή άνοδο των τιμών μνήμης, βασικού εξαρτήματος των κονσολών.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng ενισχύθηκε κατά 0,07% στις 26.852,5 μονάδες, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 κατέγραψε άνοδο 0,85% στις 4.102,20 μονάδες. Ο SZSE Component έκλεισε με κέρδη 0,21% στις 14.156,27 μονάδες.

Στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή του χρυσού spot ενισχύθηκε πάνω από 1%, φτάνοντας τα 5.002 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι spot σημείωσε άνοδο 0,69% στα 85,70 δολάρια ανά ουγγιά.