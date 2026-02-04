ΑΑΔΕ:-Στην-«τσιμπίδα»-της-εικονικά-τιμολόγια-720-εκατ.-ευρώ-από-147-επιχειρήσεις

Συνολικά 147 επιχειρήσεις με συμμετοχή σε κυκλώματα εικονικών συναλλαγών συνολικής αξίας 718.128.098,16 ευρώ εντοπίστηκαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ το 2025. Δεν απέδωσαν ΦΠΑ συνολικού ποσού 143.506.427,39 ευρώ.

Ειδικότερα, οι εικονικές συναλλαγές αφορούσαν στην έκδοση και λήψη: