Αγρότες:-Απόφαση-για-κάθοδο-με-τρακτέρ-στην-Αθήνα,-Παρασκευή-και-13

Δύο εβδομάδες μετά τον τερματισμό των μπλόκων, εκπρόσωποι της πανελλαδικής επιτροπής των αγροτών αποφάσισαν κατά τη σημερινή σύσκεψη στη Νίκαια να πραγματοποιήσουν μαζική κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα.

Η μαζική κινητοποίηση προγραμματίζεται για την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Οι αγρότες, σύμφωνα με το έως τώρα προγραμματισμό, θα διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα και θα αποχωρήσουν το Σάββατο.

Δευτέρα και την Τρίτη, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του thesspost.gr, θα προχωρήσουν σε ανάλογες πράξεις διαμαρτυρίας μέσα στις πόλεις, ενώ θα συμμετέχουν και στις κινητοποιήσεις, στις 28 Φεβρουαρίου, για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Οι παραγωγοί θεωρούν ότι η κυβέρνηση άκουσε, αλλά… δεν έλυσε τα βασικά τους ζητήματα – κυρίως την αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος και το εμβόλιο στους κτηνοτρόφους για την ευλογιά – με συνέπεια αρκετοί επαγγελματίες να βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο.