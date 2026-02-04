Αναζήτηση κατεύθυνσης στη Wall Street – Πιέσεις στην τεχνολογία

Με το άνοιγμα, η μετοχή της Advanced Micro Devices (AMD) κατέγραψε πτώση 12%, μετά την απογοήτευση που προκάλεσαν σε ορισμένους αναλυτές οι προβλέψεις της για το πρώτο τρίμηνο, προσθέτοντας πίεση στον τεχνολογικό κλάδο. Πτωτικά κινούνται και άλλες μετοχές του ίδιου κλάδου, όπως οι Broadcom και Micron Technology. Η πρώτη υποχωρεί μέχρι στιγμής πάνω από 1%, ενώ η δεύτερη έχει ήδη καταγράψει απώλειες 3%.

Πίεση συνεχίζουν να δέχονται και οι μετοχές λογισμικού, με τίτλους όπως οι Oracle και CrowdStrike να διευρύνουν τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης. Και οι δύο μετοχές σημείωσαν πτώση περίπου 3% στο άνοιγμα, όπως και οι ServiceNow και Salesforce.

«Η ουσία είναι ότι, κάτι που είχα επισημάνει από τα τέλη Νοεμβρίου, το επενδυτικό αφήγημα της τεχνολογίας GenAI δεν αποτελεί πλέον μονόδρομο. Έχουμε περάσει από το “αγόρασε τα πάντα” στο “δεν μπορούν να κερδίσουν όλοι”», δήλωσε ο Peter Boockvar, επικεφαλής επενδύσεων της One Point BFG Wealth Partners. «Πιστεύω ότι αυτή η τάση χάνει τη δυναμική της ως κινητήριος μοχλός της αγοράς, αλλά ευτυχώς μέχρι στιγμής οι επενδυτές βρίσκουν άλλες εναλλακτικές, όπως άλλους κλάδους του S&P 500, τις μετοχές μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης και σίγουρα τις διεθνείς αγορές», προσέθεσε.

Στο μεταξύ, η ADP δημοσίευσε τη μηνιαία έκθεσή της για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα για τον Ιανουάριο, η οποία έδειξε αύξηση μόλις 22.000 θέσεων εργασίας. Το στοιχείο αυτό ήταν χαμηλότερο από την πρόβλεψη των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones, οι οποίοι ανέμεναν αύξηση 45.000 θέσεων.

Η συγκεκριμένη έκθεση συνήθως προηγείται της ανακοίνωσης του Γραφείου Στατιστικής Εργασίας των ΗΠΑ (BLS) για τις νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα, ωστόσο αυτή δεν θα δημοσιευθεί αυτή την εβδομάδα λόγω της μερικής αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης. Το shutdown, που ξεκίνησε το Σάββατο, έληξε επίσημα χθες (Τρίτη, 3/2), όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε τον σχετικό νόμο χρηματοδότησης.

Πλέον, όλα τα βλέμματα στρέφονται στην Alphabet, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της αγοράς. Τα τριμηνιαία αποτελέσματα της Amazon, επίσης μέλους των «Magnificent Seven», αναμένονται αύριο, Πέμπτη (5/2).