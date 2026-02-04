Ανατροπή-με-τις-συνομιλίες-ΗΠΑ-και-Ιράν-για-τα-πυρηνικά:-Θα-γίνουν-κανονικά-στο-Ομάν-την-Παρασκευή

Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τα πυρηνικά την Παρασκευή στο Ομάν φαίνεται ότι θα πραγματοποιηθούν, παρά τις απειλές από την αμερικανική πλευρά να αποχωρήσει, αναφέρει το Axios.

Πολλοί ηγέτες από χώρες της Μέσης Ανατολής άσκησαν πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ το απόγευμα της Τετάρτης να μην προχωρήσει στις απειλές της, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios.

Οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν στο Ομάν, όπως επέμεινε το Ιράν, παρά την αρχική άρνηση των ΗΠΑ να αλλάξουν το αρχικό σχέδιο για συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη.

Οι ΗΠΑ είχαν ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθενται να αποδεχθούν τα αιτήματα της Τεχεράνης για αλλαγή του τόπου και της μορφής των συνομιλιών, έγραφε νωρίτερα το Axios.

Οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν θα πραγματοποιούνταν την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής σε ρόλο παρατηρητή.

Ωστόσο, την Τρίτη η ιρανική πλευρά ζήτησε τη μεταφορά των συνομιλιών στο Ομάν και τη διεξαγωγή τους σε καθαρά διμερή μορφή, προκειμένου, όπως ανέφερε, να επικεντρωθούν αποκλειστικά στο πυρηνικό πρόγραμμα και όχι σε ζητήματα όπως οι πύραυλοι, που αποτελούν προτεραιότητα για τις ΗΠΑ και τις χώρες της περιοχής.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέτασαν το αίτημα αλλαγής του τόπου, ωστόσο την Τετάρτη αποφάσισαν να το απορρίψουν. «Τους είπαμε ότι είτε θα γίνει έτσι είτε δεν θα γίνει καθόλου και εκείνοι απάντησαν “τότε τίποτα”», ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, εφόσον το Ιράν δεχθεί να επιστρέψει στο αρχικά συμφωνημένο πλαίσιο, η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να συναντηθεί είτε εντός της εβδομάδας είτε την επόμενη. «Θέλουμε να καταλήξουμε γρήγορα σε μια ουσιαστική συμφωνία, διαφορετικά κάποιοι θα αρχίσουν να εξετάζουν άλλες επιλογές» δήλωσε, παραπέμποντας στις επανειλημμένες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική δράση.

Στο μεταξύ, Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός και σύμβουλος του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να μεταβούν την Πέμπτη στο Κατάρ για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό σχετικά με το Ιράν. Σε περίπτωση ακύρωσης των συνομιλιών στο Ομάν, θα επέστρεφαν στο Μαϊάμι.

Ρούμπιο: Έτοιμες οι ΗΠΑ για συνομιλίες με το Ιράν, αλλά με ατζέντα πέρα από το πυρηνικό πρόγραμμα

Την Τετάρτη ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν έτοιμες να συναντηθούν με το Ιράν εντός της εβδομάδας, ωστόσο ξεκαθαρίζουν ότι οι συνομιλίες θα πρέπει να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων και όχι μόνο το πυρηνικό πρόγραμμα.

Ο Ρούμπιο επιβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη αντιτίθεται στο σχέδιο της Ουάσινγκτον για τη διεξαγωγή συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη. Όπως είπε σε δημοσιογράφους, οι ΗΠΑ θεωρούσαν ότι είχε συμφωνηθεί ένα πλαίσιο συνομιλιών στην Τουρκία, με τη συμμετοχή και άλλων χωρών που επιθυμούσαν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, από ιρανικής πλευράς υπήρξαν αντικρουόμενες δηλώσεις ως προς το αν αυτή η συμφωνία είχε πράγματι γίνει, με αποτέλεσμα το ζήτημα να παραμένει ανοιχτό.

«Στο τέλος της ημέρας, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να εμπλακούν και ήταν πάντα έτοιμες να συνομιλήσουν με το Ιράν» δήλωσε ο Ρούμπιο. Τόνισε, ωστόσο, ότι για να οδηγήσουν οι διαπραγματεύσεις σε ουσιαστικό αποτέλεσμα, θα πρέπει να περιλαμβάνουν, εκτός από το πυρηνικό πρόγραμμα, το βαλλιστικό πυραυλικό οπλοστάσιο της χώρας, τη στήριξη οργανώσεων που χαρακτηρίζονται τρομοκρατικές στην περιοχή, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο το ιρανικό καθεστώς αντιμετωπίζει τον ίδιο του τον πληθυσμό.