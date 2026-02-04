Close Menu
    Ανδρουλάκης: Η ασφάλεια στην εργασία και τα εργασιακά δικαιώματα, είναι χρέος του κράτους

    Πολιτική 1 Min Read

    Ο Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με τον σύλλογο εργαζομένων της Επιθεώρησης Εργασίας, τονίζοντας τη σημασία της ασφάλειας στον χώρο εργασίας

