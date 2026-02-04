Αντώνης-Σαμαράς:-«Ποιο-Μητσοτάκης-ή-χάος;-Ο-Μητσοτάκης-είναι-το-χάος»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο κ. Σαμαράς τόνισε πως εκείνο «που πέθανε, είναι η λαϊκή ψυχή της παράταξης. Με αυτή τη νοοτροπία επήλθε η ψυχική ρήξη των νεοδημοκρατών με το σημερινό κόμμα»

Ευθεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε με συνέντευξή του στην BEST TV ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, σχολιάζοντας -μεταξύ άλλων- και το δίλημμα των εκλογών «Μητσοτάκης ή χάος», μία ημέρα μετά την εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη του πρωθυπουργού στον ΣΚΑΪ.

Ο κ. Σαμαράς ρωτήθηκε για το διακύβευμα των εκλογών, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν το 2027, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ποιο… Μητσοτάκης ή χάος. Ο Μητσοτάκης είναι το χάος».

Μιλώντας για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην ελληνική κοινωνία, σημείωσε πως «στη χώρα υπάρχει μια ομίχλη, μια αίσθηση ματαιότητας» και έθεσε το πρόβλημα της «ανεξέλεγκτης ακρίβειας» ως βασικό για την καθημερινότητα, παράλληλα με το στεγαστικό, ενώ καυτηρίασε τις δηλώσεις της βουλευτή της ΝΔ, Χριστίνας Αλεξοπούλου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Οι εκπαιδευτικοί και οι γιατροί δεν βρίσκουν να μείνουν στην επαρχία λόγω ακρίβειας και η απάντηση μιας θρασύτατης βουλευτίνας της ΝΔ είναι ότι “το τσάμπα πέθανε”.

Το βίντεο της συνέντευξης:

«Πέθανε η λαϊκή ψυχή της παράταξης»

Ο κ. Σαμαράς τόνισε πως εκείνο «που πέθανε, είναι η λαϊκή ψυχή της παράταξης. Με αυτή τη νοοτροπία επήλθε η ψυχική ρήξη των νεοδημοκρατών με το σημερινό κόμμα». Επέκρινε ακολούθως το γεγονός ότι η κυβέρνηση δείχνει αποκομμένη από την κοινωνία και τον κόσμο. Μίλησε για τα όσα γίνονται με τις τιμές στο ρεύμα που καλπάζουν, την αγροτική κρίση, την συμφωνία Mercosur, την κτηνοτροφία, τον ΟΠΕΚΕΠΕ «που γελάει όλη η Ελλάδα και η Ευρώπη», και, για τις τράπεζες, όπως και για τα χρήματα που μοιράστηκαν και «μερικά πήγαν στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά τελικά τα πολλά οι λίγοι τα γεύτηκαν».

«Επτά χρόνια λόγια και υποσχέσεις»

Συνεχίζοντας την κριτική του, ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε: «Μετά από 7 χρόνια, τα ίδια και τα ίδια. Λόγια, λόγια και λόγια. Συνεχώς δικαιολογίες. “Δεν ήξερα, δεν γνώριζα”, “φταίει το βαθύ κράτος”, “διαχρονικά προβλήματα”, “παθογένειες του συστήματος”, πάντα φταίνε οι άλλοι. Καμία σοβαρότητα, μόνο υποσχέσεις».

Αναφέρθηκε, επίσης, στην «πτώση» του FIR Αθηνών και το κλείσιμο του εθνικού εναέριου χώρου, καθώς και σε «όσα δεν έγιναν», όπως είπε, για να θωρακιστεί η Θεσσαλία. Ο πρώην πρωθυπουργός είχε και ένα καυστικό σχόλιο και για το επιτελικό κράτος, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ρεκόρ διαφήμισης για ένα δήθεν επιτελικό κράτος. Ρεκόρ κυβερνητικού αυτοθαυμασμού με συνεχείς κυβερνητικές δηλώσεις. Ε, εντάξει, δεν θέλουμε άλλα τέτοια ρεκόρ».

«Το χάος είναι ο Μητσοτάκης»

Στα πυρά του πρώην πρωθυπουργού θέση είχε «η αλαζονεία δίχως προηγούμενο» και «η κατάχρηση εξουσίας από τους κυβερνώντες», ενώ αναφέρθηκε και στην αίσθηση που υπάρχει στην κοινωνία για τη διαφθορά, λέγοντας: «Στη χώρα υπάρχει μια εκτεταμένη ατμόσφαιρα διαφθοράς. Μια αίσθηση κράτους- λάφυρο».

Στο δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος;» ο κ. Σαμαράς τόνισε χαρακτηριστικά: «Ποιο χάος λοιπόν; Το χάος είναι ο κ.Μητσοτάκης. Γιατί δημιούργησε σκόπιμα συνθήκες πολιτικής αναρχίας. Προκαλεί αστάθεια και μιλάει για σταθερότητα». Πρόσθεσε, δε, πως στόχευση του Μητσοτάκη είναι η αποχή του κόσμου από τις κάλπες «ελπίζοντας έτσι σε ένα πλασματικό ποσοστό που θα του επιτρέψει να διαπραγματευτεί το προσωπικό του μέλλον».

«Συρόμαστε διαρκώς από τις εξελίξεις»

Στην τοποθέτησή του για τα εθνικά θέματα, ο κ. Σαμαράς είπε ότι συνυπογράφει όσα είπε ο επίσης πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, εξαπολύοντας εκ νέου επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Δεν καταλαβαίνει τι κακό κάνει στον τόπο με τη συνάντησή του με τον Ερντογάν. Εμείς όχι μόνο δεν πάμε πουθενά, αλλά απαντάμε πάντα με διπλωματικό… savoir vivre Γεραπετρίτη. Συρόμαστε διαρκώς από τις εξελίξεις. Το ταξίδι αυτό υπό αυτές τις συνθήκες είναι ένα μεγάλο λάθος».

«Η Ελλάδα θέλει μία νέα αρχή»

Αναφορικά με το μέλλον του στην πολιτική σκηνή, ο πρώην πρωθυπουργός είπε: «Η Ελλάδα θέλει μια νέα αρχή. Δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο η χώρα με τη λογική “όλοι εναντίον όλων”. Η κατάσταση είναι οριακά κρίσιμη για τη χώρα και η νέα αρχή απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας. Η κοινωνία πρέπει να είναι αποφασισμένη, να το θέλει. Να το δείξει. Πρέπει να μείνουν στο παρελθόν οι κακές νοοτροπίες και πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες μας. Όλα αυτά, λοιπόν, σταθμίζω».

