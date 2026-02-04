Βαρίδι η τεχνολογία στη Wall Street – Ξεπούλημα στα crypto

Διπλό το χτύπημα στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σήμερα, Τετάρτη (4/2), εξαιτίας του θρίλερ μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τις μεταξύ τους διαβουλεύσεις, από τη μία, και τα εταιρικά αποτελέσματα, από την άλλη, με πολλά εξ αυτών να αποδεικνύονται κατώτερα των προσδοκιών, απογοητεύοντας τους traders.

Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα, με πολλές διακυμάνσεις στο ταμπλό. Παρ’ όλα αυτά, το τελικό αποτέλεσμα ήταν προδιαγεγραμμένο από πολύ νωρίς, αφού από την έναρξη της συνεδρίασης ο Dow Jones έδειξε ότι αντέχει στις πιέσεις, σε αντίθεση με τους δύο άλλους βασικούς δείκτες, οι οποίοι γρήγορα βυθίστηκαν στα «κόκκινα».

Έτσι, η μέρα έκλεισε με τον Dow ενισχυμένο κατά 0,53% στις 49.501,30 μονάδες, ενώ ο S&P 500 τερμάτισε με απώλειες της τάξης του 0,51% στις 6.882,76. Ωστόσο, ο μεγάλος χαμένος της συνεδρίασης είναι ο Nasdaq που έκλεισε με χασούρα 1,51%, η οποία τον έφερε στις 22.904,58 μονάδες.

Sell off στα crypto

Εν τω μεταξύ, η τάση αποφυγής ρίσκου που επικράτησε έστειλε το Bitcoin ακόμη χαμηλότερα, με τους πωλητές να παίρνουν το πάνω χέρι και τον «βασιλιά» της κρυπτογράφησης να διευρύνει τις απώλειές του στο -4,13% και τα 73.042 δολάρια περίπου.

«Βουτιά» έκανε και το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα, το Ethereum, με χασούρα 6,3% στα 2.140 δολάρια, ενώ το ΒΝΒ κατρακύλησε κατά 7,6% περίπου στα 705,95 δολάρια και το Solana έχασε 8,30% στα 91,83 δολάρια.

Οι «πρωταγωνιστές» στη Wall Street

Πίσω στη Wall Street, οι μετοχές που «πρωταγωνίστησαν» για τους λάθος λόγους ήταν της AMD, η οποία σημείωσε πτώση της τάξης του 17%, ασκώντας πιέσεις σε όλη την αγορά. Τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας ήταν απογοητευτικά, ωστόσο η CEO της, Λίζα Σου, δήλωσε στο CNBC ότι η εταιρεία έχει καταγράψει αύξηση της ζήτησης τους τελευταίους μήνες, σημειώνοντας πως «η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνεται με ρυθμό που δεν θα μπορούσα να φανταστώ».

Το κακό δεν σταμάτησε εκεί, αφού δύο ακόμη εταιρείες του τεχνολογικού κλάδου σημείωσαν μεγάλες απώλειες. Πρόκειται για τις Broadcom και Micron Technology που υποχώρησαν κατά 3,8% και 9,5% αντίστοιχα.

Εν τω μεταξύ, πιέσεις δέχτηκαν και μετοχές λογισμικού, όπως οι Oracle και CrowdStrike, επεκτείνοντας τις απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης. Πιο αναλυτικά, η Oracle υποχώρησε κατά 5%, ενώ η CrowdStrike έχασε πάνω από 1%.

Βέβαια, αν και ο κλάδος αποτέλεσε πηγή αδυναμίας, ορισμένες μετοχές – όπως η Microsoft που σημείωσε κέρδη 1% – παρουσίασαν σταθερότητα, βελτιώνοντας κάπως την γενική εικόνα.

«Προς το τέλος της περασμένης χρονιάς άρχισε να διαφαίνεται μια διαφοροποίηση της αγοράς μεταξύ όσων θεωρούνται νικητές και χαμένοι στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Σκοτ Γουέλτς, επικεφαλής επενδύσεων της Certuity. «Νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε τώρα είναι η συνέχεια αυτής της τάσης», προσέθεσε.

Πάντως, για τον Dow που κατάφερε να διασωθεί, η Amgen ήταν μεταξύ των μετοχών που ενίσχυσαν την υπεραπόδοση του δείκτη. Η βιοτεχνολογική εταιρεία κατέγραψε άνοδο 8% μετά την ανακοίνωση καλύτερων από τα αναμενόμενα κερδών και εσόδων για το τέταρτο τρίμηνο. Θετική συμβολή είχε και η Honeywell, η οποία ενισχύθηκε σχεδόν κατά 2%, καθώς οι επενδυτές μετακινούνταν από την τεχνολογία σε μετοχές μεγαλύτερης αξίας.

«Πρόκειται απλώς για μια φυσιολογική εναλλαγή», ανέφερε ο Γουέλτς. «Για πολύ καιρό κυριαρχούσαν οι μετοχές ανάπτυξης μεγάλης κεφαλαιοποίησης — οι μετοχές αξίας είχαν τιμωρηθεί, οι μικρής κεφαλαιοποίησης επίσης, ενώ οι αγορές εκτός ΗΠΑ είχαν σε μεγάλο βαθμό αγνοηθεί, παρότι πέρυσι ουσιαστικά διπλασίασαν τις αποδόσεις της εγχώριας αγοράς».

«Όλα αυτά ωρίμαζαν εδώ και καιρό και τώρα αρχίζουμε να τα βλέπουμε να εξελίσσονται», σημείωσε.

Ριγμένη η απασχόληση

Σήμερα, η ADP δημοσίευσε τη μηνιαία έκθεσή της για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα τον Ιανουάριο, η οποία έδειξε αύξηση μόλις 22.000 θέσεων εργασίας, χαμηλότερα από τις 45.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι σύμφωνα με δημοσκόπηση του Dow Jones.

Η έκθεση συνήθως προηγείται των στοιχείων για τις μη αγροτικές θέσεις εργασίας από το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας, ωστόσο αυτά δεν θα δημοσιευθούν αυτή την εβδομάδα λόγω της μερικής αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Το shutdown, που ξεκίνησε το Σάββατο, έληξε επίσημα την Τρίτη, όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε νομοσχέδιο χρηματοδότησης.

Επιχειρηματικά νέα – Τι έρχεται

Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην Alphabet, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τετάρτη. Τα τριμηνιαία αποτελέσματα της Amazon, επίσης μέλους των «Magnificent Seven», αναμένονται την Πέμπτη.

Ανοδικά πετρέλαιο και χρυσός

Το πετρέλαιο, επηρεασμένο από τις εξελίξεις στο «μέτωπο» Ιράν – ΗΠΑ, κινήθηκε ανοδικά, με αποτέλεσμα τη στιγμή κλεισίματος της Wall Street, το αργό να διαπραγματευόταν στα 64,80 δολάρια με κέρδη 2,5% και το Brent στα 69,15 δολάρια (+2,7%).

Αντίστοιχα, η τιμή του χρυσού κινήθηκε υψηλότερα 0,5% στα 4.961 δολάρια/ούγγια.