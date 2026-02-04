Βελόπουλος για παράτυπους μετανάστες: «Αλτ, Τις ει; και μπουμπουνάς!» – Καιρίδης: Είστε πρόβλημα ανθελληνικό και αντεθνικό

Του Γιάννη Ανυφαντή

Τη σφοδρή αντίδραση των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε μία φράση του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου « “Αλτ! Τις ει;” και μπουμπουνάς!» που ερμηνεύτηκε ως προτροπή σε πυροβολισμό όσων επιχειρούν να προσέλθουν παράνομα στη χώρα.

«Ήσασταν καταδρομέας. Ως καταδρομέας ξέρετε τι μαθαίναμε να κάνουμε στα σύνορα. Λες: “Αλτ! Τις ει;” Και τι κάνουμε μετά κύριε Πλεύρη; Τι κάνουμε στο στρατό; Μπουμπουνάς! Δεν γίνεται αλλιώς. Ή αλλάξτε τον στρατιωτικό κανονισμό, αλλάξτε το νόμο, αλλιώς παραβιάζετε τη νομοθεσία όταν μπαίνουν από τον Έβρο», είπε ο Κ. Βελόπουλος απευθυνόμενος στην Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, προκαλώντας την έντονη απάντηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ.

«Τα όσα είπατε περί πυροβολισμών αποδεικνύουν ένα πράγμα. Δεν είστε ούτε Ελληνική, ούτε Λύση. Είστε πρόβλημα, αντεθνικό και ανθελληνικό», είπε ο Δημήτρης Καιρίδης, σχολιάζοντας δηκτικά πως «Δε φτάνουν οι 15 νεκροί που είχαμε, αλλά θέλει να σκοτώσουμε τους παράνομα εισελθόντες». «Είναι ντροπή και είναι αποκρουστική αυτή η δήλωση. Αυτός ο διάλογος δεν ήταν σε ένα τσαρτ στο ανορθολογικό περιθώριο, αλλά ήταν ο λόγος ενός πολιτικού αρχηγού προς τον υπουργό Μετανάστευσης», τόνισε από το ΠΑΣΟΚ ο Δημήτρης Μάντζος.

- sofokleous10.gr

