Βρετανία:-Η-αστυνομία-ερευνά-τις-διαρροές-του-πρώην-υπουργού-Πίτερ-Μάντελσον-προς-τον-Τζέφρι-Επστάιν

Η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ παρέδωσε στη βρετανική αστυνομία υλικό προκειμένου να ερευνήσει εάν ο Πίτερ Μάντελσον, ο πρώην υπουργός και πρώην πρέσβης της Βρετανίας στις ΗΠΑ διέρρευσε ευαίσθητες οικονομικές πληροφορίες στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν, την εποχή της οικονομικής κρίσης.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, μιλώντας σήμερα στους υπουργούς του, χαρακτήρισε «επονείδιστες» τις διαρροές του Μάντελσον, στην εντονότερη μέχρι τώρα καταδίκη των πράξεων του πολιτικού που ο ίδιος διόρισε πέρυσι πρέσβη, παρά τη γνωστή σχέση του με τον Επστάιν.

Ο Μάντελσον, κορυφαίο στέλεχος των κυβερνήσεων του Τόνι Μπλερ και του Γκόρντον Μπράουν πριν από σχεδόν 20 χρόνια, ενδέχεται να διωχθεί ποινικά, αφού τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αντάλλαξε με τον Αμερικανό υποδηλώνουν ότι του έδινε απόρρητες πληροφορίες οικονομικού περιεχομένου.

Στα έγγραφα, που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αφήνεται να εννοηθεί ότι το 2009 ο Μάντελσον έστειλε στον Επστάιν ένα υπόμνημα που προοριζόταν για τον τότε πρωθυπουργό Γκόρντον Μπράουν για πιθανές πωλήσεις βρετανικών περιουσιακών στοιχείων και αλλαγές στη φορολογία, ενώ το 2010 τον ενημέρωσε εκ των προτέρων για μια οικονομική διάσωση ύψους 500 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Νωρίτερα σήμερα, ο Στάρμερ είπε στο υπουργικό συμβούλιο ότι η κυβέρνησή του θα συνεργαστεί με την αστυνομία σε οποιαδήποτε έρευνα, σημειώνοντας ότι δεν έχει πειστεί πως έχουν αποκαλυφθεί όλες οι πληροφορίες. «Ο πρωθυπουργός είπε ότι έμεινε άναυδος από τις πληροφορίες που εμφανίστηκαν το Σαββατοκύριακο στα αρχεία Επστάιν», είπε ο εκπρόσωπός του.

Η αστυνομία ανέφερε ότι εξετάζει αναφορές για ενδεχόμενη «παράβαση καθήκοντος» εκ μέρους του Μάντελσον.

Ο Μάντελσον αποπέμφθηκε από πρέσβης τον Σεπτέμβριο, μόλις επτά μήνες μετά τον διορισμό του, αφού ήρθαν στο φως της δημοσιότητας έγγραφα στα οποία φαινόταν να λέει στον Επστάιν ότι η προηγούμενη καταδίκη του, για προώθηση ανηλίκων σε πορνεία, ήταν λανθασμένη. Αργά το βράδυ της Κυριακής ο πολιτικός παραιτήθηκε από το Εργατικό Κόμμα, αφού στα νέα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν στις ΗΠΑ την Παρασκευή εμφανίστηκαν λεπτομέρειες της στενής σχέσης του με τον Έπστιν, όπως ότι ο χρηματιστής κατέβαλε χρήματα στον ίδιο και τον σύζυγό του.

Το σκάνδαλο προκάλεσε ερωτηματικά για την απόφαση του Στάρμερ να διορίσει πρέσβη τον Μάντελσον, αντί για έναν διπλωμάτη καριέρας, μια απόφαση στην οποία φαίνεται ότι συνηγόρησε ο προσωπάρχης του, ο Μόργκαν ΜακΣουίνι.

Ο βουλευτής του Εργατικού κόμματος Κλάιβ Έφορντ, μιλώντας τη Δευτέρα στο κοινοβούλιο, είπε ότι «το βασικό ερώτημα εδώ είναι: ποιος συμβούλευσε τον πρωθυπουργό;».

Ο Μάντελσον δεν έχει ανταποκριθεί στο αίτημα να σχολιάσει τις πληροφορίες. Ένας εκπρόσωπός του όμως είπε ότι ο πολιτικός δεν θυμάται να έλαβε χρήματα, συνολικά 75.000 δολάρια, από τον Επστάιν, όπως αναφέρεται σε κάποια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε τον περασμένο μήνα στην εφημερίδα Times, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα, ο Μάντελσον είπε ότι ο Επστάιν ήταν «δάσκαλος στη χειραγώγηση» και πρόσθεσε: «Είχα πολλή κακή τύχη, αναμφίβολα ένα μέρος της το προκάλεσα μόνος μου».

Έρευνα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το πρωί ότι θα «εξετάσει» εάν ο Μάντελσον, που υπήρξε και Επίτροπος, παραβίασε κάποιους από τους κανόνες της.