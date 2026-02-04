Δόμνα-Μιχαηλίδου:-«Η-Ελλάδα-στην-πρώτη-γραμμή-της-ευρωπαϊκής-προσπάθειας-για-προσιτή-στέγη»

Στηρίζεται στην αξιοποίηση υφιστάμενων και νέων ευρωπαϊκών πόρων, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο