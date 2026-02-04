Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Wednesday, February 4
    Δόμνα-Μιχαηλίδου:-«Η-Ελλάδα-στην-πρώτη-γραμμή-της-ευρωπαϊκής-προσπάθειας-για-προσιτή-στέγη»
    Δόμνα Μιχαηλίδου: «Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής προσπάθειας για προσιτή στέγη»

    Δόμνα Μιχαηλίδου: «Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής προσπάθειας για προσιτή στέγη»

    Πολιτική 1 Min Read

    Στηρίζεται στην αξιοποίηση υφιστάμενων και νέων ευρωπαϊκών πόρων, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com