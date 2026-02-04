ΕΕ:-Ένα-βήμα-πιο-κοντά-στη-χορήγηση-δανείου-90-δισ.-ευρώ-στην-Ουκρανία

Το νομικό πλαίσιο με το οποίο θα εφαρμοστεί η συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία για τα έτη 2026-2027, συμφώνησε το συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ.

Το νομικό πλαίσιο με το οποίο θα εφαρμοστεί η συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία για τα έτη 2026-2027, συμφώνησε το συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ.

Το Συμβούλιο επιδιώκει πλέον την ταχεία επίτευξη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να καταστεί δυνατή η εκταμίευση της πρώτης δόσης στις αρχές του δεύτερου τριμήνου του τρέχοντος έτους.

Το δάνειο στήριξης προς την Ουκρανία θα βοηθήσει τη χώρα να αντιμετωπίσει τις επείγουσες χρηματοδοτικές της ανάγκες, καθώς η Ρωσία συνεχίζει τον επιθετικό της πόλεμο. Προς τον σκοπό αυτό, το δάνειο θα αποσκοπεί ειδικότερα στη στήριξη του γενικού προϋπολογισμού της Ουκρανίας και των αμυντικών της αναγκών.

Ο Μάκης Κεραυνός, υπουργός Οικονομικών της Κύπρου σχολίασε:

«Η σημερινή συμφωνία δείχνει ότι η ΕΕ συνεχίζει να ενεργεί αποφασιστικά υπέρ της Ουκρανίας και του λαού της. Η νέα χρηματοδότηση θα συμβάλει στη διασφάλιση της ισχυρής ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. Παράλληλα, στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα των κρατών πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστές, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προσβλέπω στην ολοκλήρωση των νομικών κειμένων που θα επιτρέψουν την εκταμίευση αυτών των δανείων».

Όπως συμφωνήθηκε επίσης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το δάνειο θα χρηματοδοτηθεί μέσω δανεισμού της ΕΕ από τις κεφαλαιαγορές και θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Τα δάνεια θα καταστούν αποπληρωτέα μόνο αφού η Ρωσία καταβάλει πολεμικές αποζημιώσεις στην Ουκρανία. Επιπλέον, η χρηματοδότηση θα συμβάλει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής και της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας.

Η σημερινή απόφαση ελήφθη μέσω της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας, με τη συμμετοχή 24 κρατών μελών.