ΕΚΤ: Στάση αναμονής με το βλέμμα σε ευρώ – δολάριο και γεωπολιτική αβεβαιότητα

Στάση αναμονής αναμένεται να διατηρήσει η ΕΚΤ στην αυριανή της συνεδρίαση, μέσα σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας με τις γεωπολιτικές εξελίξεις ανοικτές σε όλα τα μέτωπα και με το σταθερά αδύναμο δολάριο να ασκεί ανοδικές πιέσεις στο ευρώ.

Αναλυτές προεξοφλούν το πέμπτο διαδοχικό pause στη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ στην πρώτη συνεδρίαση του έτους, αφού δεν υπάρχει καθαρός ορίζοντας και είναι άγνωστο το πως θα διαμορφωθεί το διεθνές γεωπολιτικό, οικονομικό και χρηματοοικονομικό τοπίο.

Η ΕΚΤ κινείται με τη λογική «βλέποντας και κάνοντας», καθώς τα δύο μεγάλα μέτωπα παραμένουν ανοικτά, το γεωπολιτικό και η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ έχει υπογραμμίσει ότι η διατήρηση των επιτοκίων στα σημερινά επίπεδα – το βασικό επιτόκιο καταθέσεων στο 2% – είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή.

Oι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η πρόεδρος της ΕΚΤ θα παραμείνει πιστή στο δόγμα της λήψης αποφάσεων για τη νομισματική πολιτική βάσει των δεδομένων και ανά συνεδρίαση, χωρίς να δεσμεύεται σε κάποια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων.

«Ο κόσμος υπόκειται σε αβεβαιότητα και γεωπολιτικούς κραδασμούς», δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής οικονομολόγος Ευρώπης της UBS, Ράινχαρντ Κλούζε. Για τον λόγο αυτό, αναμένει ότι η ΕΚΤ θα αξιολογήσει ορισμένους από τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι οικονομικές προβλέψεις, τις οποίες θα επικαιροποιήσει τον Μάρτιο.

Ανησυχίες από ένα ισχυρό ευρώ

Η απειλή νέων εμπορικών εντάσεων από τις ΗΠΑ σημαίνει, προς το παρόν, ένα ισχυρότερο νόμισμα. «Το θέμα της Γροιλανδίας έκανε ένα πράγμα: το ευρώ είναι πολύ υψηλότερα», δήλωσε επίσης στο Reuters ο Κρίστιαν Σουλτς, επικεφαλής οικονομολόγος της Allianz Global Investors.

Το ευρώ ξεπέρασε πρόσκαιρα τα 1,20 δολάρια την προηγούμενη εβδομάδα, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό του από το 2021, με το δολάριο να υποχωρεί περίπου 15% τους τελευταίους 12 μήνες.

Ήδη, κάποιοι αξιωματούχοι της ΕΚΤ εκφράζουν ανησυχία για την ισχύ του ευρώ και για το ενδεχόμενο να ωθήσει τον πληθωρισμό, που αναμένεται κάτω από τον στόχο του 2% φέτος και το επόμενο έτος, ακόμη χαμηλότερα, εφόσον συνεχιστεί η ανατίμησή του.

Αν ο Τραμπ είχε προχωρήσει στην επιβολή δασμών στην Ευρώπη, αυτό θα έπληττε την ανάπτυξη και θα ανέβαζε ελαφρώς τον πληθωρισμό.

Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ο βαθμός αβεβαιότητας που προκαλούν οι ανατροπές της εμπορικής πολιτικής του Τραμπ στις οικονομικές προοπτικές, όπως έχει δηλώσει η Λαγκάρντ, κάτι που θα μπορούσε να πλήξει την ανάπτυξη.

Ωστόσο, τις τελευταίες συνεδριάσεις, το ευρώ ενισχύθηκε έναντι του δολαρίου καθώς οι επενδυτές αναμένουν μια πιο «ήπια» Fed μετά την επιλογή του Κέβιν Γουόρς για επόμενο πρόεδρο της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ, εν μέσω ανησυχιών για τον αντίκτυπο των πολιτικών του Τραμπ στην ελκυστικότητα των αμερικανικών assets.

Οι κινήσεις της ΕΚΤ

Οι traders στοιχηματίζουν ότι ένα ισχυρότερο ευρώ έχει αυξήσει τις πιθανότητες μείωσης επιτοκίων από την ΕΚΤ εντός του έτους και βλέπουν περίπου 20% πιθανότητα για ακόμη μία μείωση έως το καλοκαίρι.

Ωστόσο, οικονομολόγοι σημειώνουν ότι η υπέρβαση του 1,20 έναντι του δολαρίου δεν αποτελεί μεγάλο ζήτημα για την ΕΚΤ, η οποία ενδιαφέρεται περισσότερο για την ταχύτητα και την έκταση των κινήσεων παρά για τα απόλυτα επίπεδα. Άλλωστε, όπως επισημαίνουν, μία ισοτιμία του ευρώ στο 1,20 έναντι του δολαρίου θα μπορούσε να ενισχύσει τον πληθωρισμό μόλις κατά 0,1% της ποσοστιαίας μονάδας, ποσοστό όχι αρκετό για μία πραγματική αποπληθωριστική τάση.

Επιπλέον, το σταθμισμένο ως προς το εμπόριο ευρώ, το οποίο παρακολουθεί η ΕΚΤ, έχει αυξηθεί πολύ λιγότερο, καθώς η κίνηση οφείλεται κυρίως στην πτώση του δολαρίου και όχι σε μια γενικευμένη άνοδο του ευρώ.

Ο Ρος Χάτσινσον, επικεφαλής στρατηγικής αγορών της ευρωζώνης στη Zurich Insurance Group, δήλωσε στο Reuters ότι θα απαιτούνταν ταχύτερες κινήσεις, με διάσπαση επιπέδων πάνω από τα 1,25 δολάρια, για να προκληθεί ουσιαστική υποβάθμιση των προβλέψεων της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό.

Από την άλλη πλευρά, οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν με ενδιαφέρον τι θα πει η ΕΚΤ για την άνοδο των ευρωπαϊκών τιμών φυσικού αερίου, η οποία ενδέχεται να μετριάσει τις καθοδικές πιέσεις στις τιμές.

Η οικονομία της Ευρωζώνης

Η οικονομία αποδεικνύεται πιο ανθεκτική απ’ ό,τι ήταν εδώ και αρκετό καιρό. Ο ρυθμός ανάπτυξης πέρυσι εκτιμάται στο 1,4% – ο ταχύτερος από το 2022 – σύμφωνα με οικονομολόγους που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, παρά όλες τις εμπορικές εντάσεις, γεγονός που καταδεικνύει την ανθεκτικότητα της Ευρωζώνης. Για το επόμενο έτος αναμένουν ανάπτυξη 1,2%.

Καθοριστικός παράγοντας για τις προοπτικές, πέρα από τη διαμόρφωση των εμπορικών ροών και τις δασμολογικές πολιτικές του Τραμπ, είναι το πόσο γρήγορα η Γερμανία θα αρχίσει να «ξεκλειδώνει» τα δημοσιονομικά της «μπαζούκα».

«Η υλοποίηση αυτού του δημοσιονομικού πακέτου μπορεί να αντισταθμίσει μέρος του αντίκτυπου της υψηλής αβεβαιότητας που εξακολουθεί να βαραίνει τις προοπτικές ανάπτυξης της Ευρωζώνης», εκτιμά ο Πολ Χόλινγκσγουορθ, επικεφαλής οικονομολόγος ανεπτυγμένων αγορών της BNP Paribas.

Οι δημόσιες δαπάνες στη Γερμανία αυξήθηκαν πέρυσι πιο αργά του αναμενομένου, γι’ αυτό και ορισμένοι οικονομολόγοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς το πόσο γρήγορα η χώρα μπορεί να επιταχύνει φέτος, κάτι που θα μπορούσε να σημαίνει ότι η ανάπτυξη θα καταλήξει ελαφρώς χαμηλότερα των προβλέψεων.