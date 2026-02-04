«Εξαιρετική» συνομιλία Τραμπ – Σι για «αμοιβαίο σεβασμό» και ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών

Την αισιοδοξία του για την πορεία των σχέσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας εξέφρασε την Τετάρτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετική».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ τόνισε ότι τόσο οι διμερείς σχέσεις όσο και η προσωπική του σχέση με τον πρόεδρο της Κίνας βρίσκονται σε «εξαιρετικά καλό επίπεδο». «Η σχέση με το Κίνα, και η προσωπική μου σχέση με τον πρόεδρο Σι, είναι εξαιρετικά καλή και και οι δύο αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι να παραμείνει έτσι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν μια σειρά από κρίσιμα διεθνή ζητήματα, μεταξύ των οποίων το εμπόριο, η Ταϊβάν, ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία και το Ιράν. Παράλληλα, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι εξετάζεται και προγραμματισμένη επίσκεψή του στην Κίνα, την οποία, όπως είπε, «ανυπομονεί ιδιαίτερα να πραγματοποιήσει».

«Αμοιβαίο σεβασμό» ζητά ο Σι

Από την κινεζική πλευρά, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υπογράμμισε ότι τα διμερή ζητήματα μπορούν να επιλυθούν μέσα από τον αμοιβαίο σεβασμό. Όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, ο Σι δήλωσε ότι «αντιμετωπίζοντας τα ζητήματα ένα προς ένα και οικοδομώντας συνεχώς αμοιβαία εμπιστοσύνη, μπορούμε να χαράξουμε τον σωστό δρόμο για τη συνύπαρξη των δύο χωρών».

Ο Κινέζος ηγέτης εξέφρασε επίσης την ευχή το 2026 να αποτελέσει έτος ορόσημο για τις σχέσεις Πεκίνου – Ουάσιγκτον, σημειώνοντας: «Ας κάνουμε το 2026 μια χρονιά κατά την οποία η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ως δύο μεγάλες χώρες, θα κινηθούν προς τον αμοιβαίο σεβασμό, την ειρηνική συνύπαρξη και τη συνεργασία αμοιβαίου οφέλους».