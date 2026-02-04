ΕΟΤ-Ην.-Βασιλείου-&-Ιρλανδίας:-Παρουσίαση-των-ελληνικών-πρακτικών-για-προβολή-του-βιώσιμου-τουρισμού

Τις ενέργειες της Ελλάδας για την επικοινωνιακή προώθηση της υπεύθυνης και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, παρουσίασε ο ΕΟΤ στη διάρκεια της εκδήλωσης «Communicating Sustainability», που διοργάνωσε για πρώτη φορά η Ένωση Βρετανικών Τουριστικών Πρακτόρων ABTA (Association of British Travel Agents).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2026 στο Λονδίνο και αποτέλεσε την πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και ευθυγράμμισης γύρω από τις κοινές αρχές που διέπουν την αποτελεσματική επικοινωνία της βιωσιμότητας, συγκεντρώνοντας σημαντικούς εκπροσώπους από το χώρο της επικοινωνίας, του τουρισμού και των ΜΜΕ, όπως οι Finn Partners, Getty Images, TTG, DerTour, HX Hurtigruten Expeditions, G Touring και Travelife κ.ά.

Kεντρικό εργαλείο η πλατφόρμα SustainableGreece.co.uk

Η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου & Ιρλανδίας, Ελένη Σκαρβέλη, ανέλυσε ως case study τον ρόλο του ΕΟΤ, επισημαίνοντας ότι ο οργανισμός συνεργάζεται στενά με επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου στη βρετανική αγορά για να αναπτύξει κοινές δράσεις και διαφημιστικές καμπάνιες βασισμένες στους στόχους της βιωσιμότητας. Όπως σημείωσε, κεντρικό εργαλείο αυτής της στρατηγικής αποτελεί η πλατφόρμα SustainableGreece.co.uk, μέσω της οποίας το μήνυμα της βιωσιμότητας γνωστοποιείται με σαφήνεια και αξιοπιστία, εξασφαλίζοντας διαφανή ενημέρωση του κοινού και συνεχή ανάδειξη της προόδου και των βέλτιστων πρακτικών στην Ελλάδα.

Εκτός από την καθοριστική σημασία της αυθεντικότητας και της εμπιστοσύνης στον τρόπο με τον οποίο προωθείται η βιωσιμότητα, στη διάρκεια της εκδήλωσης τονίστηκε, επίσης, η ανάγκη αντιμετώπισης των «δύσκολων θεμάτων» ως βασικό βήμα για την οικοδόμηση ουσιαστικής σχέσης εμπιστοσύνης με το ευρύ κοινό. Η προσέγγιση αυτή αναδείχθηκε μέσα από χαρακτηριστικά παραδείγματα, που παρουσιάστηκαν από τη νέα σειρά podcast των Holly Tuppen και Richard Hammond με τίτλο «It Is a Journey», που συμβάλλει στον προβληματισμό γύρω από τους τρόπους αφήγησης και πρόσληψης των θεμάτων βιωσιμότητας στην τουριστική βιομηχανία.

Η ABTA είναι ο βασικός επαγγελματικός φορέας του ταξιδιωτικού κλάδου στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκπροσωπώντας περισσότερες από 4.300 επιχειρήσεις και πάνω από 5.000 brands, συμπεριλαμβανομένων tour operators, ταξιδιωτικών γραφείων και online πλατφορμών, ενώ από την ίδρυσή της διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση και τη σταθερότητα της βρετανικής τουριστικής αγοράς, καθώς τα μέλη της διακινούν τη συντριπτική πλειονότητα των οργανωμένων ταξιδιών από το Ηνωμένο Βασίλειο προς το εξωτερικό.