Ευρωαγορές: Οριακά στα «πράσινα» – Πιέσεις από τεχνολογία και εταιρικά αποτελέσματα

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν οριακά υψηλότερα την Τετάρτη (4/2), εν μέσω πληθώρας εταιρικών αποτελεσμάτων στην περιοχή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ήταν προσωρινά αυξημένος κατά 0,1% στο τέλος της συνεδρίασης. Ο βρετανικός FTSE ενισχύθηκε σχεδόν κατά 1%, ενώ ο γερμανικός DAX υποχώρησε 0,6%, ο γαλλικός CAC 40 αυξήθηκε 1,2% και ο ιταλικός FTSE MIB πρόσθεσε 0,6%.

Τα κέρδη ήρθαν μετά από ηρεμία των περιφερειακών αγορών, μετά από μια βραχύβια πτώση στα κρυπτονομίσματα και τα πολύτιμα μέταλλα.

Η Santander σημείωνε πτώση 3,6% αφού ανακοίνωσε ότι θα εξαγοράσει την αμερικανική περιφερειακή τράπεζα Webster Bank σε συμφωνία αξίας 12,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Santander επίσης ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου μία μέρα νωρίτερα, με καθαρά κέρδη 3,76 δισεκατομμυρίων ευρώ (4,45 δισ. δολάρια), ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 3,41 δισ. ευρώ, ενώ ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η Novo Nordisk υποχώρησε 4,9% μετά από βουτιά 18% στην αρχή των συναλλαγών. Η εταιρεία δημοσίευσε τα αποτελέσματά της νωρίτερα από το προγραμματισμένο, προειδοποιώντας ότι αναμένει μείωση στις πωλήσεις και τα κέρδη της φέτος, λόγω χαμηλότερων τιμών στις ΗΠΑ και λήξης της αποκλειστικότητας των δημοφιλών φαρμάκων αδυνατίσματος Wegovy και Ozempic στην Κίνα, τη Βραζιλία και τον Καναδά.

Η προσοχή στράφηκε και στα αποτελέσματα άλλων εταιρειών όπως Novartis, GSK, Infineon Technologies, Equinor, Credit Agricole, Handelsbanken, Carlsberg και OMV, οι οποίες ανακοίνωσαν επίσης τα αποτελέσματά τους την ίδια ημέρα.

Οι μετοχές της UBS υποχώρησαν 6,3% μετά την ανακοίνωση καθαρών κερδών 1,2 δισ. δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 56% σε ετήσια βάση και ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 919 εκατ. δολάρια.