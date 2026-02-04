ΗΠΑ:-Μόλις-22.000-νέες-θέσεις-εργασίας-τον-Ιανουάριο

Η αγορά εργασίας των ΗΠΑ παρουσίασε οριακή μεταβολή τον Ιανουάριο, με τις προσλήψεις να είναι κάτω από τις (συγκρατημένες) προσδοκίες, σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας επεξεργασίας μισθοδοσίας ADP την Τετάρτη.

Οι ιδιωτικές εταιρείες πρόσθεσαν μόλις 22.000 θέσεις εργασίας για τον μήνα και ο αριθμός θα ήταν αρνητικός αν δεν είχε υπάρξει η αύξηση των 74.000 προσλήψεων στην κατηγορία της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών υγείας.

Το σύνολο ήταν μικρότερο από την έτσι κι αλλιώς αναθεωρημένη προς τα κάτω αύξηση των 37.000 τον Δεκέμβριο και κάτω από την πρόβλεψη του Dow Jones για 45.000.