ΗΠΑ:-Τέλος-στο-μερικό-shutdown-της-κυβέρνησης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Τρίτη το νομοσχέδιο που βάζει τέλος στην κατάσταση μερικής δημοσιονομικής παράλυσης του ομοσπονδιακού κράτους μετά από τρεις ημέρες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για «μεγάλη νίκη για τον αμερικανικό λαό» στον Λευκό Οίκο, υπογράφοντας το νομοσχέδιο, που υπερψηφίστηκε νωρίτερα στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό εγκρίθηκε με 217 ψήφους υπέρ (συμπεριλαμβανομένων 21 Δημοκρατικών βουλευτών) έναντι 214 κατά (συμπεριλαμβανομένων 21 Ρεπουμπλικάνων βουλευτών).

Τερματίστηκε έτσι το shutdown από το Σάββατο, με φόντο την αντιπαράθεση Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών σχετικά με τη χρηματοδότηση της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) εξαιτίας των επιχειρήσεών της στη Μινεάπολη.

Με τη συμφωνία χρηματοδοτούνται οι περισσότερες κυβερνητικές υπηρεσίες μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας θα χρηματοδοτηθεί μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Οι Δημοκρατικοί ζητούν μεταρρυθμίσεις στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών από ομοσπονδιακούς πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη τον περασμένο μήνα και αξιώνουν ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τη λειτουργία της μετά την αγανάκτηση που προκάλεσαν τα πρόσφατα γεγονότα.

Οι Δημοκρατικοί θέλουν να γίνουν αλλαγές στις υπηρεσίες που ασχολούνυαι με τη μετανάστευσης, ζητώντας μεταξύ άλλων οι πράκτορες να φορούν κάμερες σώματος και να μην φορούν μάσκες για να κρύβουν τα πρόσωπά τους. Έχουν επίσης ζητήσει αλλαγές στη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Σημειώνεται ότι και τα δύο σώματα του Κογκρέσου των ΗΠΑ – η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία – πρέπει να ψηφίσουν για να εγκρίνουν το νομοσχέδιο προτού αυτό υπογραφεί από τον πρόεδρο.

Η χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας πρόκειται να λήξει στις 13 Φεβρουαρίου εφόσον δεν υπάρξει νέα συμφωνία.