Η επερχόμενη “Aποκάλυψη” των Κρυπτονομισμάτων – Nouriel Roubini

Το μέλλον του χρήματος και των πληρωμών θα χαρακτηρίζεται από σταδιακή εξέλιξη, όχι από την επανάσταση που υποσχέθηκαν οι κρυπτο-απατεώνες. Η τελευταία πτώση του Bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων υπογραμμίζει περαιτέρω την εξαιρετικά ασταθή φύση αυτής της ψευδο-κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων. Το μόνο που ελπίζει κανείς είναι ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους πριν να είναι πολύ αργά.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – Πριν από ένα χρόνο, ο πιο φιλοκρυπτονομισματικός πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ μόλις επέστρεψε στην εξουσία, αφού κολάκευε άσχετους επενδυτές λιανικής κρυπτονομισμάτων και έλαβε τεράστια οικονομική υποστήριξη από ημι-διεφθαρμένους εμπιστευματοδόχους κρυπτονομισμάτων. Η δεύτερη έλευση του Ντόναλντ Τραμπ υποτίθεται ότι θα σηματοδοτούσε μια νέα αυγή για τα κρυπτονομίσματα, οδηγώντας διάφορους ιδιοτελείς ευαγγελιστές να προβλέψουν ότι το Bitcoin θα γινόταν «ψηφιακός χρυσός», φτάνοντας τουλάχιστον τα 200.000 δολάρια μέχρι το τέλος του 2025.

Όπως είχε υποσχεθεί, ο Τραμπ ανέτρεψε τους περισσότερους κανονισμούς για τα κρυπτονομίσματα. Υπέγραψε επίσης τον Νόμο για την Καθοδήγηση και την Καθιέρωση Εθνικής Καινοτομίας για τα Σταθερά Νομίσματα των ΗΠΑ (GENIUS), πίεσε για τον Νόμο για τη Διαύγεια της Αγοράς Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων (CLARITY), επωφελήθηκε προσωπικά από ύποπτες εγχώριες και ξένες συμφωνίες κρυπτονομισμάτων, προώθησε το δικό του άχρηστο meme coin, έδωσε χάρη σε απατεώνες κρυπτονομισμάτων που φέρονται να είχαν βοηθήσει τρομοκρατικές οργανώσεις και διοργάνωσε ιδιωτικά δείπνα για άτομα που γνωρίζουν τα κρυπτονομίσματα στον Λευκό Οίκο.

Επιπλέον, τα κρυπτονομίσματα υποτίθεται ότι θα επωφελούνταν από διάφορους μακροοικονομικούς και γεωπολιτικούς κινδύνους, όπως η διόγκωση του χρέους και των ελλειμμάτων των ΗΠΑ και άλλων προηγμένων οικονομιών, η υποτίμηση του δολαρίου και άλλων νομισμάτων fiat, οι νέοι εμπορικοί πόλεμοι και οι αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, Κίνας και πολλών άλλων χωρών. Πράγματι, το περιβάλλον αυξημένου κινδύνου βοηθά να εξηγηθεί γιατί ο χρυσός αυξήθηκε κατά πάνω από 60% το 2025.

Ωστόσο, ο «ψηφιακός χρυσός» μειώθηκε κατά 6% το 2025. Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, το Bitcoin έχει μειωθεί κατά 35% από την κορύφωσή του τον Οκτώβριο, κάτω από το σημείο που ήταν όταν εξελέγη ο Τραμπ, και τα meme coins $TRUMP και $MELANIA έχουν μειωθεί κατά 95%. Κάθε φορά που ο χρυσός έχει αυξηθεί ως απάντηση σε εμπορικές ή γεωπολιτικές αναταραχές τον τελευταίο χρόνο, το Bitcoin έχει υποχωρήσει απότομα. Αντί να αποτελεί αντιστάθμιση κινδύνου, είναι ένας τρόπος αξιοποίησης του κινδύνου, δείχνοντας μια ισχυρή συσχέτιση με άλλα επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, όπως οι κερδοσκοπικές μετοχές.



Το να αποκαλούμε το Bitcoin ή οποιοδήποτε άλλο κρυπτονόμισμα «νόμισμα» ήταν πάντα ψευδές. Δεν είναι ούτε λογιστική μονάδα, ούτε κλιμακωτό μέσο πληρωμής, ούτε σταθερό μέσο αποθήκευσης αξίας. Παρόλο που το Ελ Σαλβαδόρ έκανε το Bitcoin νόμιμο χρήμα, αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 5% των συναλλαγών για αγαθά και υπηρεσίες. Τα κρυπτονομίσματα δεν είναι καν περιουσιακό στοιχείο, καθώς δεν έχουν ροή εισοδήματος, λειτουργία ή βιομηχανική ή πραγματική χρήση (σε αντίθεση με τον χρυσό και το ασήμι).

Δεκαεπτά χρόνια μετά την κυκλοφορία του Bitcoin, η μία και μοναδική «εφαρμογή-φονιάς» στα κρυπτονομίσματα είναι το stablecoin: μια ψηφιακή εκδοχή του παλιομοδίτικου χρήματος fiat, το οποίο ο χρηματοπιστωτικός και τραπεζικός κλάδος έχει ήδη ψηφιοποιήσει πριν από δεκαετίες. Ναι, το αν το ψηφιακό χρήμα και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα πρέπει να βρίσκονται σε ένα blockchain (κατανεμημένο καθολικό) ή σε μια παραδοσιακή πλατφόρμα διπλού καθολικού παραμένει ένα ερώτημα. Αλλά το 95% των χρημάτων και των ψηφιακών υπηρεσιών «blockchain» είναι blockchain μόνο κατ’ όνομα. Είναι ιδιωτικά και όχι δημόσια, κεντρικά και όχι αποκεντρωμένα, με άδεια και όχι χωρίς άδεια, και επικυρώνονται από μια μικρή ομάδα αξιόπιστων ελεγκτών ταυτότητας (όπως στα παραδοσιακά ψηφιακά χρηματοοικονομικά και τραπεζικά θέματα) και όχι από αποκεντρωμένους πράκτορες σε δικαιοδοσίες χωρίς κράτος δικαίου.

Η πραγματική αποκεντρωμένη χρηματοδότηση δεν θα φτάσει ποτέ σε μεγάλη κλίμακα. Καμία σοβαρή κυβέρνηση -ούτε καν η κυβέρνηση Τραμπ- δεν θα επιτρέψει ποτέ την πλήρη ανωνυμία των χρηματικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών, επειδή αυτό θα ήταν ένα πλεονέκτημα για εγκληματίες, τρομοκράτες, κράτη-αδίστακτους, μη κρατικούς παράγοντες, διακινητές ανθρώπων, διάφορους απατεώνες και φοροφυγάδες.

Επιπλέον, επειδή τα ψηφιακά πορτοφόλια και τα ρυθμιζόμενα χρηματιστήρια πρέπει να υπόκεινται στους τυπικούς κανόνες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της γνώσης του πελάτη (AML/KYC), δεν είναι καν σαφές ότι το κόστος συναλλαγών μέσω αδειοδοτημένων και ιδιωτικών «blockchains» είναι χαμηλότερο – ειδικά τώρα που τα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά καθολικά έχουν βελτιωθεί με εργαλεία διακανονισμού σε πραγματικό χρόνο και ταχύτερης εκκαθάρισης. Το μέλλον του χρήματος και των πληρωμών θα χαρακτηρίζεται από σταδιακή εξέλιξη , όχι από την επανάσταση που υποσχέθηκαν οι κρυπτο-απατεώνες. Η τελευταία πτώση του Bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων υπογραμμίζει περαιτέρω την εξαιρετικά ασταθή φύση αυτής της ψευδο-κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων.

Όσο για τον Νόμο GENIUS, έχοντας θέσει τις βάσεις για ένα ακόμη καταστροφικό πείραμα ελεύθερης τραπεζικής, όπως αυτό που κατέληξε με δάκρυα στα μάτια κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, μπορεί κάλλιστα να μείνει στην ιστορία ως ο Νόμος Reckless Idiot. Σύμφωνα με το νόμο, τα stablecoins δεν ρυθμίζονται ως στενές τράπεζες (που σημαίνει ότι οι καταθέσεις και οι πληρωμές διαχωρίζονται από τον πιο επικίνδυνο δανεισμό και επένδυση), ούτε έχουν πρόσβαση στα οφέλη του δανειστή έσχατης ανάγκης ή της ασφάλισης καταθέσεων που παρέχονται από τις κεντρικές τράπεζες.

Έτσι, το μόνο που θα χρειαζόταν για να πυροδοτηθεί πανικός και να προκληθεί μαζική ανάληψη καταθέσεων από τράπεζες είναι μερικά «κακά μήλα» σε ψευδο-φιλελεύθερες πολιτείες των ΗΠΑ να επενδύσουν λανθασμένα τα χρήματά τους ή να τοποθετήσουν τις καταθέσεις τους σε αδύναμα ιδρύματα όπως η Silicon Valley Bank. Όπως και τον 19ο αιώνα, η τρέχουσα προσέγγιση των ΗΠΑ – χάρη στην δωροδοκία και την άγνοια του Τραμπ, και στη διεφθαρμένη άσκηση επιρροής από τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων – είναι μια συνταγή για χρηματοπιστωτική και οικονομική αστάθεια.

Η πρόσφατη διαμάχη μεταξύ των πραγματικών τραπεζών και της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων σχετικά με τον Νόμο CLARITY είναι ένα ακόμη παράδειγμα του ότι ο Τραμπ δεν κατανοεί τα βασικά της νομισματικής και χρηματοοικονομικής πολιτικής. Το ζήτημα δεν αφορά την επιθυμία των τραπεζών να διατηρήσουν το σχεδόν μονοπώλιο τους στις χρηματικές συναλλαγές. Σε ένα τραπεζικό σύστημα κλασματικών αποθεματικών, οι τράπεζες συμμετέχουν τόσο στις πληρωμές όσο και στη δημιουργία πιστώσεων μέσω της μετατροπής των βραχυπρόθεσμων καταθέσεων σε μακροπρόθεσμα δάνεια και πιστώσεις κατά τη λήξη τους. Αυτό σημαίνει ότι παρέχουν ένα πολύτιμο ημι-δημόσιο αγαθό.

Προφανώς, οι βραχυπρόθεσμες καταθέσεις δεν αποδίδουν τόκους επειδή είναι σχεδόν ισοδύναμες με το νόμισμα. Ωστόσο, η βιομηχανία κρυπτονομισμάτων πιέζει να επιτρέψει την πληρωμή τόκων για τα σταθερά κρυπτονομίσματα – άμεσα ή έμμεσα μέσω ανταλλακτηρίων – κάτι που θα υπονόμευε τα θεμέλια του τραπεζικού συστήματος που όλοι θεωρούμε δεδομένα. Επομένως, πρέπει είτε να αλλάξουμε ριζικά το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα ώστε να διαχωρίσει τις πληρωμές από τη δημιουργία πίστωσης (μέσω στενών τραπεζών για πληρωμές και νέων δανειακών κεφαλαίων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για πίστωση), είτε να απαγορεύσουμε στα σταθερά κρυπτονομίσματα να πληρώνουν τόκους και να αποσυνδέουν τις τράπεζες.

Πρόκειται για ένα ζήτημα πολιτικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, και λίγα είναι τόσο σοβαρά ή τόσο ευαίσθητα. Ο Jamie Dimon, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της JPMorgan Chase, ορθώς κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις αλλαγές που επιθυμεί η βιομηχανία κρυπτονομισμάτων, και ο Brian Armstrong της Coinbase δεν θα μπορούσε να κάνει μεγαλύτερο λάθος στην αδιάφορη απόρριψη τέτοιων ανησυχιών. Αν ο Trump έχει συμβούλους που δεν έχουν διαφθαρεί από τα κρυπτονομίσματα, ελπίζει κανείς ότι μπορούν να του διδάξουν πώς λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα προτού επιτρέψει στα προσωπικά του συμφέροντα να καταστρέψουν τα θεμέλιά του. Υπουργέ Οικονομικών Scott Bessent, ακούς;