Η-κυβέρνηση-καρατόμησε-τους-επικεφαλής-του-ΟΣΕΘ-μετά-το-μπαράζ-περιστατικών-με-φωτιές-σε-λεωφορεία

Τις παραιτήσεις των Γιάννη Τόσκα και Γιάννη Καλογερούδη από τις θέσεις του διευθύνοντος συμβούλου και του προέδρου, αντίστοιχα, του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Εργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) ζήτησε την Τετάρτη η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγεσία του υπουργείου θεωρεί ότι οι επικεφαλής του Οργανισμού δεν έδειξαν τα απαιτούμενα αντανακλαστικά μετά τα διαδοχικά περιστατικά με τα αναφλεγόμενα αστικά λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη το τελευταία διάστημα.
