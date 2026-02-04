Ιταλία:-Πρόβλεψη-για-0,7%-ανάπτυξη-το-2026-και-εκτίναξη-του-χρέους-στο-137,4%-του-ΑΕΠ

Η ιταλική οικονομία εκτιμάται ότι θα αναπτυχθεί κατά 0,7% τόσο φέτος όσο και του χρόνου, δήλωσε την Τετάρτη η κοινοβουλευτική εποπτική αρχή προϋπολογισμού UPB, αναβαθμίζοντας την εκτίμησή της για το 2026 και μειώνοντας ελαφρώς τις προοπτικές για το επόμενο έτος.

Τον Οκτώβριο, η UPB είχε εκτιμήσει ανάπτυξη 0,4% και 0,8% για το 2026 και το 2027, αντίστοιχα.

Η εποπτική αρχή προϋπολογισμού επιβεβαίωσε την εκτίμησή της για αύξηση του ΑΕΠ το 2025, η οποία ανέρχεται σε 0,5%. Η εθνική στατιστική υπηρεσία ISTAT θα δημοσιεύσει τα στοιχεία του 2025 στις 2 Μαρτίου.

Οι νέες εκτιμήσεις είναι σε γενικές γραμμές σύμφωνες με αυτές της κυβέρνησης, η οποία τον περασμένο Σεπτέμβριο έθεσε στόχο αύξησης του ΑΕΠ στο 0,7% για το 2026 και στο 0,8% για το 2027.

Οι κύριοι μοχλοί ανάπτυξης φέτος είναι η εγχώρια ζήτηση και η ροή δισεκατομμυρίων ευρώ σε κεφάλαια μετά την COVID, δήλωσε η UPB, προσθέτοντας ότι το οικονομικό της πλαίσιο λαμβάνει πλέον υπόψη «λιγότερο επιβαρυντικές παραδοχές» για τις εξαγωγές και την τάση των τιμών καταναλωτή.

«Η έκθεση σε κινδύνους πτωτικής τάσης παραμένει υψηλή, κυρίως λόγω του παγκόσμιου περιβάλλοντος, καθώς και του κλίματος στις χρηματοπιστωτικές αγορές και της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε η UPB.

Η Ιταλία έχει δαπανήσει περίπου 110 δισεκατομμύρια από τα 194 δισεκατομμύρια ευρώ σε κεφάλαια μετά την COVID που δικαιούται για έξι χρόνια έως το 2026, σύμφωνα με τις τελευταίες κυβερνητικές εκτιμήσεις.

Αυτά τα κεφάλαια πιθανότατα εμπόδισαν την Ιταλία να περιέλθει σε ύφεση, λένε οι οικονομολόγοι, αν και έχουν κάνει ελάχιστα για να μεταμορφώσουν την οικονομία.

Τα οικονομικά μεγέθη

Η συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής της Ιταλίας, ένα μέτρο οικονομικής αποτελεσματικότητας, μειώθηκε κατά 1,2% το 2024 και κατά 1,6% το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ISTAT.

«Η αύξηση των μισθών παραμένει μέτρια, πράγμα που σημαίνει ότι το αρνητικό χάσμα στους πραγματικούς μισθούς σε σύγκριση με την περίοδο της πανδημίας (το 2020) παραμένει μεγάλο», δήλωσε το UPB.

Προειδοποίησε επίσης ότι ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως η τεράστια κατολίσθηση που έπληξε την πόλη Niscemi της Σικελίας, θα μπορούσαν να επανεμφανιστούν, με καταστροφικές οικονομικές επιπτώσεις.

«Φαινόμενα που είναι ιδιαίτερα σοβαρά ή εντοπισμένα σε περιοχές με υψηλή πυκνότητα βιομηχανικών εγκαταστάσεων θα έχουν επίσης σημαντικές επιπτώσεις στην εθνική οικονομία στο σύνολό της».

Ένας περαιτέρω παράγοντας κινδύνου είναι οι ξαφνικές αλλαγές στην όρεξη για ρίσκο στις χρηματοπιστωτικές αγορές, δεδομένου του τεράστιου δημόσιου χρέους της χώρας, δήλωσε το UPB.

Το χρέος της Ιταλίας – το δεύτερο υψηλότερο στην ευρωζώνη μετά την Ελλάδα – προβλέπεται να αυξηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών στο 137,4% του ΑΕΠ το 2026 από 136,2% το 2025, πριν μειωθεί οριακά τον επόμενο χρόνο.

Με πληροφορίες από Reuters