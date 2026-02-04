Κλιμάκωση-της-έντασης-στον-Περσικό-Κόλπο-μετά-την-κατάρριψη-ιρανικού-drone-και-απειλές-κατά-δεξαμενόπλοιου

Σημαντική κλιμάκωση της έντασης καταγράφεται στον Περσικός Κόλπος, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέρριψαν ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πλησίασε «επιθετικά» αμερικανικό αεροπλανοφόρο στην Αραβική Θάλασσα, ενώ λίγες ώρες αργότερα ιρανικά ταχύπλοα απείλησαν να επιβιβαστούν σε αμερικανικής σημαίας δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ, σε μια ιδιαίτερα τεταμένη συγκυρία ενόψει των προγραμματισμένων διπλωματικών επαφών Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη, όταν ιρανικό drone πλησίασε το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, το οποίο έπλεε σε διεθνή ύδατα της Αραβικής Θάλασσας, περίπου 500 μίλια από τις νότιες ακτές του Ιράν. Όπως ανέφερε ο πλοίαρχος Τιμ Χόκινς, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνέχισε να κατευθύνεται προς το πλοίο, παρά τα μέτρα αποκλιμάκωσης που έλαβαν οι αμερικανικές δυνάμεις.

Για λόγους ασφαλείας, μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-35C που επιχειρούσε από το αεροπλανοφόρο κατέρριψε το drone, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή ζημιές σε αμερικανικό προσωπικό ή εξοπλισμό.

Η ιρανική εκδοχή για το περιστατικό

Την ίδια ημέρα, το ιρανικό κρατικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έχασαν την επαφή με drone που εκτελούσε αποστολή «αναγνώρισης, επιτήρησης και καταγραφής» πάνω από διεθνή ύδατα της Αραβικής Θάλασσας. Σύμφωνα με ιρανική πηγή, το drone είχε μεταδώσει επιτυχώς το υλικό του στο κέντρο επιχειρήσεων πριν χαθεί το σήμα, ενώ τα αίτια της απώλειας διερευνώνται.

Απειλές κατά αμερικανικού δεξαμενόπλοιου στα Στενά του Ορμούζ

Λίγες ώρες μετά το επεισόδιο με το drone, δύο ιρανικά ταχύπλοα προσέγγισαν το χημικό δεξαμενόπλοιο M/V Stena Imperative, αμερικανικής διαχείρισης και σημαίας, ενώ έπλεε σε διεθνή ύδατα στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, τα σκάφη πραγματοποίησαν επανειλημμένες διελεύσεις σε μικρή απόσταση και με μεγάλη ταχύτητα, ενώ κατά τη διάρκεια μίας από αυτές απείλησαν μέσω ασυρμάτου ότι θα επιβιβαστούν και θα καταλάβουν το πλοίο. Την ίδια στιγμή, ιρανικό drone τύπου Mohajer πετούσε πάνω από την περιοχή.

Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις επενέβησαν άμεσα, με το αντιτορπιλικό USS McFaul να συνοδεύει το δεξαμενόπλοιο εκτός της περιοχής, με την υποστήριξη αεροπορικών μέσων της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. Η κατάσταση αποκλιμακώθηκε μετά την παρέμβαση.

Στρατιωτική κινητοποίηση και διπλωματικό παρασκήνιο

Ο εκπρόσωπος της CENTCOM χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Ιράν «αντιεπαγγελματική και επιθετική», τονίζοντας ότι αυξάνει τον κίνδυνο λανθασμένων υπολογισμών σε μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς του κόσμου. Τα επεισόδια σημειώνονται λίγες ημέρες πριν από τις προγραμματισμένες συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι οποίες στοχεύουν στην αποτροπή στρατιωτικής σύγκρουσης.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιλογών, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον περιορισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και των βαλλιστικών πυραύλων αντιμετωπίζουν εμπόδια. Παράλληλα, η Ουάσινγκτον έχει ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή, με ανάπτυξη αεροπλανοφόρου, αντιτορπιλικών και αεροπορικών δυνάμεων, σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση παραμένει εξαιρετικά υψηλή.

Συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν αύριο στο Ομάν

Οι συνομιλίες που αναμένεται να διεξαχθούν ανάμεσα σε απεσταλμένους των ΗΠΑ και του Ιράν ιδίως για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας πλέον προγραμματίζεται να γίνουν αύριο στο Ομάν –και όχι στην Τουρκία–, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες (ώρα Ελλάδας) μέσω X ο ισραηλινοαμερικανός ρεπόρτερ του Axios και του CNN Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος «αραβική πηγή» του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε το ιρανικό αίτημα να μεταφερθούν οι συνομιλίες στο σουλτανάτο και τελεί ακόμη υπό συζήτηση το αν θα συμμετέχουν αραβικά και μουσουλμανικά κράτη. Ο Λευκός Οίκος δεν θέλησε να σχολιάσει, πάντα κατά τον κ. Ραβίντ.