Κορκίδης:-Κοινωνική-υποχρέωση-η-στήριξη-της-αντικαρκινικής-έρευνας-μέσω-της-εταιρικής-ευθύνης

«Η Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου αποτελεί υπενθύμιση της σημασίας της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας», τόνισε.

Τη σημασία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ως κρίσιμου παράγοντα στήριξης της επιστημονικής έρευνας και ειδικότερα της αντικαρκινικής προσπάθειας ανέδειξε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, σε χαιρετισμό του σε εκδήλωση της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας για την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου.

Όπως επισήμανε, η επένδυση στην έρευνα δεν αποτελεί μόνο ιατρική αναγκαιότητα αλλά και κοινωνική υποχρέωση, καθώς η πρόοδος της επιστήμης έχει οδηγήσει σε καινοτόμες διαγνωστικές μεθόδους και σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως η ανοσοθεραπεία και η γονιδιακή ιατρική, που βελτιώνουν τα ποσοστά επιβίωσης και την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη, η Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου αποτελεί υπενθύμιση της σημασίας της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, ενώ τόνισε την ανάγκη συνεχούς στήριξης των ερευνητών και των επιστημονικών φορέων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο των επιχειρηματικών φορέων, σημειώνοντας ότι μέσω δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μπορούν να ενισχύσουν την έρευνα, τις δομές υγείας και τους συλλόγους ασθενών, συμβάλλοντας έμπρακτα στη συλλογική προσπάθεια κατά του καρκίνου.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ υπογράμμισε την ανάγκη καταπολέμησης των προκαταλήψεων και του κοινωνικού στιγματισμού που συνοδεύουν τη νόσο, επισημαίνοντας ότι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας είναι καθοριστικές για τη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Τέλος, όπως ανέφερε, ο ρόλος της πολιτείας, των επαγγελματιών υγείας, των μέσων ενημέρωσης και της κοινωνίας των πολιτών είναι καθοριστικός στη δημιουργία ενός πλαισίου αποδοχής και στήριξης των ασθενών.

- – ΜΠΕ